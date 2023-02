Cuando tu problema no tiene solución

La vida lanza limones de todos los tamaños y el que le ha caído al actor Bruce Willis y su familia el último año, es gigantesco.

Y es que, tras haber anunciado su retiro en 2022 debido a una inesperada condición de afasia, que comenzaba a afectar su lenguaje, el protagonista de grandes éxitos taquilleros como Die hard (Duro de matar) y Sixth sense (Sexto sentido) ha sido diagnosticado recientemente con demencia frontotemporal, una condición neurodegenerativa, incurable y para la cual no existe tratamiento.

Pero más allá de revelar una enfermedad de la que muchos ni tan siquiera jamás habían escuchado su nombre, su familia también expresó gratitud por saber finalmente cuál es la causa real del deterioro cognitivo del ícono del cine y padre de cinco hijas. “Aunque esto es doloroso, es un alivio finalmente tener un diagnóstico claro”, expresaron.

Precisamente, aceptar que dentro de lo negativo pueden ocurrir cosas positivas es el mejor secreto para enfrentar cualquier situación sin aparente solución. Sea cual sea “el gran limón” de tu vida, los siguientes pasos te ayudarán a procesar “la tormenta” y hallar paz en medio de ella.

Escapa del estado de negación: Aceptar un problema sin solución no significa que estás de acuerdo con lo que te ha traído la vida, sino que entiendes que no puedes controlar todo lo que llega a ti. Aceptar, no sólo aliviará tu mente y corazón, sino que te dará serenidad para enfrentar todo lo nuevo que desencadene la situación.

Aceptar también te llevará a hacer cosas positivas dentro de la situación. Por ejemplo, Emma Hemming y Demi Moore, esposa y ex esposa de Bruce Willis, se han unido como familia para crear más memorias entre el padre y sus hijas. Además, esperan con ilusión el nacimiento del primer nieto del actor, de 67 años.

Deja que las cosas fluyan a su ritmo: Reconoce que preocuparse de más jamás es una solución; muy claro lo expresa un proverbio chino: “Si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse. Si no tiene solución, preocuparse no sirve de nada”.

Ojalá Bruce Willis haya aceptado su condición y esté en paz.

