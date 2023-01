Museo de Alemania conserva una botella de vino de 1,700 años que todavía se podría beber

Un museo en Alemania conserva una botella de vino de casi 1,700 años. Se cree que es la botella de vino más antigua del mundo.



Los expertos responden a curiosos si el líquido que puede observarse a través de esa antigua botella aún podría beberse o no y cuál sería su sabor.



El Museo Histórico del Pfalz Speyer comparte que el vino de uva de la botella data de alrededor del año 300 d. C. y fue encontrado en 1867 junto con otros objetos funerarios en un sarcófago romano cerca de Speyer.



El vino fue encontrado en la tumba de una pareja de romanos de clase alta que fueron enterrados juntos con más de una docena de botellas llenas de alcohol.



“La botella de vidrio contiene un sedimento líquido y transparente y también casi dos tercios de una mezcla resinosa y sólida. Los análisis han demostrado que el contenido debe haber sido en realidad, al menos en parte, vino”, señala el museo.



Los expertos del museo explican que los antiguos romanos “sazonaban y endulzaban su vino con especias y miel” y vertían aceite de oliva en la botella para mantener el aire fuera. El líquido claro que se observa ya no sería alcohol.



Es el aceite ahora solidificado y una capa de cera sobre la boca de la botella, en lugar de un corcho, lo que ha mantenido el vino sellado de forma segura por más de mil años.



No se sabe qué pasaría si alguien descorchara la botella. “No estamos seguros de sí podría soportar o no el impacto del aire”, dijo en el pasado a The Local el jefe de colección del museo, Ludger Tekampe.



Probablemente el líquido que se conserva en la botella, microbiológicamente no este del todo echado a perder, pero “no traería alegría al paladar”, dijo a Futirism la profesora de vinos Monika Christmann.

El museo de Pfalz señala que la degustación probablemente se compararía con la de un chicle sin sabor.



Si bien dicen que el vino puede mejorar con el tiempo, esto no aplica para todos los vinos ni para tantos años como un whisky ya que se trata de una bebida con menor estabilidad que los licores o bebidas espirituosas.



Los vinos finos y bien almacenados pueden mejorar con el tiempo, una botella cerrada puede conservarse bien durante varios años, mientras que otros vinos deben consumirse preferentemente dentro de los dos años posteriores a su embotellamiento. Una vez abierta la botella, el vino debe consumirse entre los tres a siete días posteriores.



La luz y el calor afectan la calidad y el sabor del vino, por lo que debe almacenarse en un ambiente fresco y seco, alejado de la luz solar.

