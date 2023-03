Checo Pérez inicia el 2023 con buen pie y domina la práctica 1 del Gran Premio de Baréin

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez ha dominado la primera sesión de entrenamientos de la Fórmula 1 en 2023 previa al Gran Premio de Baréin que se llevará a cabo este domingo 5 de marzo en el circuito de Sakhir.

Checo consiguió establecer un tiempo de 1:32.758, seguido del español Fernando Alonso con 1:2.196 y su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, quien terminó con un registro de 1:33.375.

END OF FP1



TOP 10

Perez 📸

Alonso

Verstappen

Norris

Leclerc

Stroll

Magnussen

Zhou

Bottas

— Formula 1 (@F1) March 3, 2023

El ya histórico piloto azteca buscará conquistar el Campeonato de Pilotos en la que será la temporada más larga de la historia con 23 Grandes Premios.

Cabe recordar que en la temporada pasada, Checo culminó en la tercera posición del Campeonato de Pilotos, luego de ser superado en el último Gran Premio ante su rival de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc.

Checo también dejó buen tiempo en la segunda sesión

Solo viéndose superado por Fernando Alonso (1°) y Max Verstappen (2°), Checo Pérez también tuvo una buena actuación en la segunda sesión de entrenamientos al ocupar la tercera plaza, lo que le valió para terminar conquistando el primer día de prácticas libres. FP2 CLASSIFICATION



— Formula 1 (@F1) March 3, 2023

Carlos Sainz dio el susto de la jornada

A falta de 21 minutos del fin de las prácticas, Carlos Sainz dio una serie de vueltas en trompo a alta velocidad en la curva nueve. Por fortuna, no tuvo mayores inconvenientes y logró llegar al box, pero el momento aunque breve, resultó tenso.

