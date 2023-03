Ladrones tienen en jaque a conductores Uber y Lyft en Nueva York

Un trío de ladrones ha robado más de $30,000 dólares a conductores de Uber y Lyft en Nueva York usando un peculiar sistema.

Según la policía, los sospechosos usan teléfonos celulares para transferir dinero desde las cuentas de viajes compartidos de las víctimas. Los tres ladrones atacaron al menos 24 veces en la ciudad entre el 4 de julio y el 7 de febrero, dijo ayer NYPD al divulgar un video.

En cada incidente le dijeron al conductor que necesitaban cambiar la ubicación en la que querían que los dejara. Luego tomaban el teléfono del conductor, aparentemente para escribir el cambio de la ruta, pero en su lugar salían corriendo y accedían a la cuenta de Uber o Lyft de la víctima, transfiriendo dinero desde allí a cuentas no identificadas, describió New York Post.

Ambas compañías ya han alertado a sus conductores, pero los ladrones siguen prófugos. NYPD publicó ayer imágenes de vigilancia de los sospechosos pidiendo ayuda del público para identificarlos y capturarlos. Uno tiene un tatuaje distintivo en su mano derecha, detalló Daily News.