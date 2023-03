Mujer en Pennsylvania rescató un perro pitbull y este terminó arrancándole la nariz

Una mujer en Pennsylvania quedó marcada de por vida luego de que el perro pitbull de 100 libras que rescató le arrancara la nariz.

Casi seis meses después del hecho, Trinity Rowles, de 20 años, habló sobre su martirio.

El 9 de septiembre, el can además la mordió en el brazo y la arrastró por el suelo.

“Irish me atacó mientras yo me alejaba. Yo me caí al suelo y ahí fue cuando sentí que empezó a morderme la nariz. Yo estaba gritando que me estaba mordiendo la nariz”, recordó la mujer según citada por Daily Mail.

Una semana después del incidente, a la fémina le injertaron un pedazo de piel en la nariz de su frente y cuero cabelludo.

Hasta el momento, Trinity ha sido sometida a cuatro cirugías y necesita otras seis para reparar su rostro.

Como resultado del incidente, la mujer sufre Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD). Los recuerdos del ataque no la dejan dormir, por lo que se encuentra bajo medicación y terapias.

Trinity cuidó de la mascota por unos cinco años y el comportamiento que presentó el animal el día de los hechos fue inusual.

El padre de la mujer y vecinos llegaron a auxiliarla y llamaron a la Policía, quienes balearon a la mascota.

