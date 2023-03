Adamari López celebra el cumpleaños de Alaïa y le dedica un conmovedor mensaje de amor

Este 4 de marzo Alaïa Costa López está cumpliendo 8 años. La hija de Adamari López y Toni Costa festeja un nuevo año de vida rodeada del amor de sus padres y seres queridos.

López ha compartido una dedicatoria muy especial para la pequeña Alaïa en este día tan importante de su vida y resaltó todas aquellas cosas que admira de su hija.

“Son muchas cosas las que admiro de ti, como por ejemplo, los sentimientos tan hermosos que tienes, tu nobleza, lo cariñosa que eres, tu alegría contagiosa, tu energía inagotable, tus abrazos repletos de cariño, tus carcajadas, tu mirada coqueta y llena de amor, tu generosidad, inocencia, bondad y hasta cómo sabes seguir instrucciones”, comenzó la presentadora de ‘Hoy Día’.

“Me encanta la manera tan linda que tienes para tratar y procurar a tus amiguit@s, tu acercamiento con Dios, lo sensible y fuerte que eres y cómo me enseñas con dulzura a ser mejor y enfrentarme a todo por ti. TE AMO y hoy celebro tu vida y la alegría tan indescriptible que has traído a la mía. Aquí estaré siempre para ti como mamá, como amiga, confidente y cómplice de todas tus aventuras“, también precisó la boricua.

Uno de los mensajes que destacan en esta publicación es el de Chiquibaby, ex compañera de Adamari López en ‘Hoy Día’ y comadre de la boricua, quien felicitó a Alaïa en este día tan especial. “Happpy birthday PRECIOUS @alaia que Dios te siga colmando de bendiciones”, dijo la madre de Capri Blue.

Preparación

A un día de celebrar el cumpleaños de Alaïa la pequeña asistió al salón de belleza junto a su madre para que le hicieran un corte de cabello. “Gracias tio por consentirme y cuidar mi cabello, te quiero mucho”, fue el mensaje de la pequeña a Fabián Tamayo, su estilista y el de su madre, quien también se hizo algunos retoques en su pelo.

