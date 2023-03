Países Bajos vence a Cuba en el debut del Clásico Mundial de Béisbol

Este miércoles se dio inicio al Clásico Mundial de Béisbol con el encuentro entre Países Bajos y Cuba, en el cual el conjunto europeo se llevó la victoria con pizarra de 4-2 y toma ventaja en el grupo A en el cual Panamá y Taiwán se verán las caras en la noche del mismo miércoles.

Cuba pegó primero anotando el 1-0 con un doble de Yadil Mujica para impulsar a Yoelkis Guibert, pero Didi Gregorius impulsó con un sencillo a Roger Bernadina para igualar las acciones, en el tercer episodio Países Bajos fabricó tres carreras por intermedio de Josh Palacios y un sencillo de Chadwick.

Team Netherlands rallies for the lead with a 3-run 6th! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/A2W7tuwNs7 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2023

Cuba habría recortado distancias en el séptimo inning sin embargo no pudo darle vuelta al marcador, el cual se quedaría con un definitivo 4-2 a favor de los holandeses.

El pitcher ganador terminó siendo Eric Mendez, el perdedor Onelki García, mientras que el salvado se lo llevó Wendell Floranus.

Por otra parte el equipo neerlandés se destacó también en defensa, pues con un Jonathan Schoop en la segunda base, Andrelton Simmons en tercera y por supuesto Xander Bogaerts en el campocorto, el cual tuvo una excelente actuación, hicieron frente a los bates cubanos. Xander Bogaerts puts the finishing touches on Team Netherlands' first win of the #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/KRdYN96Vm6— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2023

