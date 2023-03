“No lo veo feliz en el PSG”: Antiguo entrenador de Messi en Argentina lanza duro mensaje sobre el futuro del atacante

La derrota del París Saint Germain (PSG) en los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern Múnich ha generado una ola de dudas sobre el futuro del cuadro francés para el futuro, especialmente sobre la situación del delantero argentino y actual campeón del mundo, Lionel Messi.

El contrato del artillero albiceleste finalizará en junio de este 2023 y muchos medios europeos han especulado sobre su continuidad en la franquicia parisina o si tendrá un nuevo equipo en sus planes.

Ante este hecho, uno de los entrenadores que más conoce a ‘La Pulga’, Claudio Gugnali, ayudante de campo de Alejandro Sabella en el ciclo mundialista que terminó con el subcampeonato de Argentina en el Mundial de Brasil 2014, sostuvo que su permanencia en el PSG podría ser más difícil de lo que se espera.

“No lo veo feliz a Messi en el PSG”, expresó Gugnali durante una conversación con Toti Pasman por Radio La Red; el actual entrenador de la selección Sub20 del Ascenso tiene esta percepción de cuando fue a visitarlo a Francia, por lo que sabe de primera mano el sentimiento del jugador.

“No es fácil ser feliz en París. Fui dos veces y no me gustó. Es un ambiente frío, y no por el clima, sino por el parisino. No es de los lugares que más me gustan. Yo estuve con él y me pareció que no está feliz. Sí está muy ansioso por jugar para la Argentina. Recuerdo que me dijo ‘estamos como con ustedes’ y yo le respondí: ‘para mí, están mejor que con nosotros’. En aquella época con Sabella, Messi tenía muchos compañeros contemporáneos y en este caso fue uno de los más grandes. Tiene un grupo de jóvenes con mucha hambre y ganas de gloria, que estuvo a la altura y lo secundaron muy bien”, agregó.

Además de esto, el estratega sostuvo que Messi se encuentra en una edad en la que necesita un buen equipo, pero también un lugar en el que se pueda sentir cómodo.

“Está en una edad donde necesita un equipo, pero también necesita estar bien. En el París ya hay un techo, el club se aburre de ganar la liga y después no alcanza a lograr el objetivo que es Champions”, concluyó.

