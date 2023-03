Dayanara Torres derrocha sensualidad y elegancia para agradecer que integra el grupo de “Mujeres Poderosas”

La puertorriqueña Dayanara Torres es una de las 25 integrantes de un particular grupo que formó la revista ‘People en Español’ porque realizaron la sección ‘Mujeres Poderosas’ por el mes de marzo donde reconocen el trabajo de las féminas trabajadoras pese a las adversidades que se les presente en el camino. Por ello, ofreció una entrevista donde expresó parte de las experiencias que ha adquirido.

“Este año cumplo 30 años de haber sido Miss Universo porque gané (la corona) en 1993. Hay muchas actividades, muchos eventos en Puerto Rico, hay muchas sorpresas. Hoy vivo una de las etapas más felices de mi y siento que Dios y el universo conspiraron para que fuese así“, expresó al mencionado medio.

“Honrada. De ser parte de este grupo de #MujeresPoderosas de @peopleenespanol Mujeres que admiro e inspiran a seguir adelante”, fue el mensaje que acompañó la galería que compartió en la red social de la camarita.

“Tuve a mis hijos jovencita, los crié con los valores y el amor que me criaron a mí, con humildad y trabajando por lo que quieren”, mencionó. “Hoy vivo una vida tan plena. Me levanto y me acuesto con una sonrisa porque no puedo estar más agradecida“, terminó expresando.

Las impresiones en la publicación no se hicieron esperar porque muchos de los usuarios que la siguen en la red social de la camarita compartieron mensajes de felicitaciones y bendiciones, al tiempo que manifestaron el orgullo que sienten por la nacionalidad que lleva la exesposa de Marc Anthony.

“Qué bella, me encantó”, “Dayanara es única y la mejor representación de la belleza y maravilloso ser humano en todas sus formas”, “Ella es definitivamente un leona empoderada la cual ha vencido fuertes pruebas y procesos con dignidad, valentía y sobre todo con el amor de Dios”, “Bellísima y una mujer fuerte, haz vencido todo lo que te ha caído arribas gracias a el todopoderoso”, “Felicidades Dayanara por ser una mujer puertorriqueña y alcanzar tantos logros”, “Dios te bendiga, siempre serás nuestra eterna Miss Universo, esa sencillez, humildad que te caracteriza”, “Hermosa por dentro y por fuera. Orgullo total de una mujer puertorriqueña”, “Qué belleza de testimonio”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

