Conoce el lugar donde se realiza la esperada fiesta de los Premios Oscar

La esperada noche por todos los hacedores y fanáticos del cine ya pasó. La lista de ganadores no tuvo casi sorpresas y ‘Everything Everywhere All at Once’ se llevó siete de las 11 categorías a las que estaba nominada.

Como es costumbre todas las estrellas salieron de la ceremonia en el Dolby Theatre, se cambiaron y se trasladaron al The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, Beverly Hills, para disfrutar de la fiesta que organiza ‘Vanity Fair’.

The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts es un centro de arte comunitario, financiado en parte por la Fundación Annenberg.

Aunque este domingo 12 de marzo el lugar sirvió como un escenario para las más importantes estrellas de Hollywood, el recinto está comprometido en su día a día en ofrecer programas educativos que logren tener impacto social a través de la creatividad.

Desde octubre de 2013 hasta la fecha, The Wallis ha ofrecido 275 programas de danza, teatro, ópera, música clásica y cine.

Además de su labor diaria, este espacio llama la atención por su estructura moderna y clásica diseñada por el arquitecto Zoltan E. Pali, este resultado lo ha hecho ganador de seis premios de arquitectura. En total este campus tiene 70,000 pies cuadrados.

La fiesta de ‘Vanity Fair’ ya es una tradición y como es común las estrellas asistentes a la ceremonia, nominados y ganadores fueron fotografiados por la revista.

Seguir leyendo:

• Así fue el In Memoriam de los premios Oscar que dejó fuera a Ignacio López Tarso

• El chiste de Jimmy Kimmel en los premios Oscar sobre la cachetada de Will Smith a Chris Rock

• Guillermo del Toro obtiene su tercer Oscar en su carrera gracias a ‘Pinocchio’