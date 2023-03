¡Consulte si es su caso! Residentes de NYC con bajos ingresos recibirán este año más dinero de reembolso por sus taxes

A pocas semanas del cierre de la temporada de taxes, de forma muy específica para algunos neoyorquinos con bajos ingresos podrían existir más beneficios una vez que presenten sus declaraciones del año 2022.

Todavía usted tiene tiempo de consultar y posiblemente pueda obtener algún dinero en su bolsillo que no estaba esperando: Se trata del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (NYC EITC), que este año ha sido ampliado en la Gran Manzana.

El año pasado el presupuesto estatal aumentó la contribución estatal y municipal al EITC federal por primera vez en casi 20 años. Después que la Ciudad de Nueva York comprometiera $250 millones anuales al NYC EITC, recibió un pago estatal único de $100 millones.

Esto significa que, bajo la expansión de este programa de la ciudad, un padre soltero con un hijo y un ingreso anual de $14,750, o menos, verá aumentar su beneficio de $187 a $933. Un incremento del 400%.

Una pareja casada con dos hijos y un ingreso anual de $25,000 verá crecer su beneficio de la ciudad de Nueva York de $308 a $925 con el pago de la Ciudad. Un aumento del 200 por ciento.

Esta ampliación del EITC de la Ciudad de Nueva York ayudará a aproximadamente 800,000 neoyorquinos que podrán invertir más dinero en alimentos, alquiler y servicios públicos. Así como también promoverá una recuperación más equitativa en toda la ciudad.

Al igual que el EITC del estado de Nueva York, este crédito se basa en su ingreso bruto ajustado federal (FAGI) recalculado, un cálculo diferente al que se usa para el crédito federal.

“Esta temporada de impuestos, los neoyorquinos de clase trabajadora pueden esperar ver más reembolsos en efectivo que nunca, pero solo si reclaman lo que es suyo”, puntualizó el alcalde Eric Adams al lanzar una campaña para dar los detalles de este beneficio.

Quien califica para el crédito fiscal EITC, es probable que también aplique para el programa NYC Free Tax Prep para ayudarlo a presentar sus impuestos de forma gratuita.

En este momento, si no ha declarado y tiene dudas de cómo hacerlo lo más importante es que busque sitios certificados. A continuación sólo le ofrecemos datos generales que le podrían ayudar a tomar la mejor decisión:

¿Qué es exactamente el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)?

El EITC es un crédito fiscal federal, estatal y de la ciudad de Nueva York para familias calificadas, padres sin custodia e individuos que trabajan a tiempo completo o parcial o que trabajan por cuenta propia. En promedio, la mayoría de los neoyorquinos elegibles reciben $2,400 en beneficios combinados de EITC. El crédito combinado puede alcanzar hasta $11,000.

¿Qué es el EITC de la Ciudad de Nueva York?

En el año fiscal 2022, el EITC de la ciudad de Nueva York aumentó, pasando de un límite del 5 % de los niveles federales de EITC a entre un 10% y un 30%, según los ingresos de los contribuyentes.

Al igual que el EITC del estado de Nueva York, este crédito se basa en su ingreso bruto ajustado federal (FAGI) recalculado, un cálculo diferente al que se usa para el crédito federal. Para obtener más información, visite la pagina web del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

¿Qué es el EITC del Estado de Nueva York?

Este es un crédito estatal similar a la versión federal, pero en este caso generalmente vale el 30% del crédito federal. Sin embargo, el estado de Nueva York se ha desvinculado de los cambios federales realizados en el Código de Rentas Internas. Debido a esto, la elegibilidad para el crédito estatal se basa en su ingreso bruto ajustado federal (FAGI) recalculado, un cálculo diferente al que se usa para el crédito federal. Para obtener más información, visite el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York .

Los padres sin custodia (casados ​​o solteros) que estén al día con los pagos de manutención infantil pueden ser elegibles para el crédito del estado de Nueva York. Visite el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York para obtener más información.

¿Quién puede reclamar el EITC federal?

Depende de varios criterios, sus ingresos, estado civil y paternidad se encuentran dentro de los siguientes criterios: Casado con hijos calificados y ganando hasta $59,187, Casado sin hijos calificados y ganando hasta $22,610, Soltero con hijos calificados y ganando hasta $53,057, Soltero sin hijos calificados y ganando hasta $16,480

Para el año fiscal 2022, si no tiene hijos, el EITC solo está disponible para contribuyentes de entre 25 y 64 años. Tenga en cuenta que la edad de elegibilidad para el EITC federal se amplió sustancialmente para el año fiscal 2021. Estos cambios ya no se aplican a partir del año fiscal 2022.

¿Afectan los créditos fiscales otros beneficios públicos?

En la mayoría de los casos, reclamar créditos fiscales no afecta la elegibilidad para beneficios como el Programa de Cupones para Alimentos (SNAP), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Medicaid, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o vivienda pública o subsidiada. Estos créditos no se consideran ingresos al determinar la elegibilidad para estos programas, pero pueden contarse como un recurso, para algunos programas, si el dinero no se gasta dentro de un período de tiempo determinado.

¿Cuál es la fecha límite?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) inició la temporada de impuestos de 2023, anunciando un enfoque en la optimización del servicio y un recordatorio a los contribuyentes para que presenten su declaración electrónicamente, con depósito directo, para ayudar a acelerar los reembolsos.

Tras una apertura renovada de sus sistemas, el IRS empezó desde el pasado mes de enero a procesar las declaraciones de impuestos de 2022. Se espera que la mayoría de los contribuyentes individuales se presenten antes de la fecha límite del 18 de abril de este año.

¿Dónde puedo solicitar asesoría calificada?

La Ciudad de Nueva York a través del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador (DCWP) ofrece servicios totalmente gratuitos a los residentes de la Gran Manzana, para completar su declaración, incluida la presentación electrónica y el depósito directo.

“Desde 2008, NYC Free Tax Prep ha ayudado a los neoyorquinos a presentar más de 1,4 millones de declaraciones de impuestos, ahorrándoles más de $216 millones en posibles tarifas de presentación”, destacó Vilda Vera Mayuga, comisionada del DCWP.

Este año, se está ayudando a los contribuyentes a reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) de la Ciudad de Nueva York recientemente mejorado.

De acuerdo con esta agencia se está llegando a más contribuyentes que nunca por sus servicios ampliados de preparación gratuita de impuestos de la Ciudad de Nueva York para neoyorquinos que trabajan por cuenta propia.

“Nuestros proveedores de NYC Free Tax Prep pueden completar las declaraciones para los neoyorquinos de una sola declaración que ganaron $56,000 o menos en 2022, o familias que ganaron $80,000 o menos, independientemente de su estado migratorio”, indicó la funcionaria.

¿Qué ofrece NYC Free Tax Prep?

Los sitios seleccionados de NYC Free Tax Prep ofrecen servicios especializados para neoyorquinos que trabajan por cuenta propia, como repartidores, conductores de viajes compartidos y propietarios de pequeñas empresas.

86 sitios ofrecen servicios en español y los servicios están disponibles en 11 idiomas en toda la ciudad.

Los contribuyentes que no son elegibles para un Número de Seguro Social (SSN) pero necesitan presentar una declaración de impuestos deben hacerlo utilizando un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN).

Ciertos sitios de NYC Free Tax Prep brindan asistencia con las solicitudes y renovaciones de ITIN.

Un ITIN es un número de procesamiento de impuestos emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos. Los ITIN se utilizan para procesar las declaraciones de impuestos de los contribuyentes y sus dependientes que no son elegibles para obtener una tarjeta de Seguro Social para poder cumplir con las leyes tributarias.

¿Qué pasa si no puedo declarar a tiempo?

Esta semana en un comunicado el Servicio de Impuestos Internos (IRS) les recordó a los contribuyentes “que pueden evitar multas por presentación tardía e intereses al presentar su declaración de impuestos y efectuar su pago antes del 18 de abril”.

Para contribuyentes que no pueden pagar para la fecha límite, esta agencia ofrece diferentes opciones para ayudarles a solicitar una extensión.

Las personas y familias elegibles que ganaron $73,000 o menos en 2022 pueden usar Free File del IRS, sólo disponible en IRS.gov, para presentar electrónicamente sus impuestos.

Esta agencia federal destaca que “todos los contribuyentes, independientemente de sus ingresos, que necesiten más tiempo para presentar una declaración pueden usar Free File del IRS como una manera fácil y rápida de presentar electrónicamente una prórroga de seis meses antes del 18 de abril de 2023”.

Evite que le roben sus datos: Proteja su información

La gobernadora Kathy Hochul y la Dirección Cibernética del estado recomendaron a los neoyorquinos que tomen medidas para protegerse de que su información confidencial sea compartida en línea durante la temporada de impuestos.

La advertencia es que los neoyorquinos pueden mantener su información personal privada y segura, evitando el robo de identidad y el fraude, siguiente los siguientes consejos:

Presentar sus declaraciones de impuestos lo antes posible, puede reducir la probabilidad de que un ladrón de identidad pueda reclamar un reembolso de impuestos fraudulento utilizando su información robada.

pueda reclamar un reembolso de impuestos fraudulento utilizando su información robada. La presentación electrónica también es más segura, rápida y eficiente que enviar declaraciones en papel por correo.

que enviar declaraciones en papel por correo. Los contribuyentes elegibles pueden completar y enviar electrónicamente sus declaraciones de impuestos federales y del estado de Nueva York en línea sin costo alguno.

Visite el sitio web del Departamento de Impuestos , tax.ny.gov, para revisar las diferentes opciones de Free File. Simplemente haga clic en Free File your income tax return en la página de inicio del Departamento de Impuestos.

, tax.ny.gov, para revisar las diferentes opciones de Free File. Simplemente haga clic en Free File your income tax return en la página de inicio del Departamento de Impuestos. Mantenga seguros los documentos y la información personal confidencial durante y después del proceso de archivo y elimínelos o tritúrelos cuando ya no los necesite.

confidencial durante y después del proceso de archivo y elimínelos o tritúrelos cuando ya no los necesite. Tenga cuidado con los esquemas de phishing incluidos los mensajes de texto, los correos electrónicos no solicitados y las llamadas telefónicas que solicitan información personal.

Nunca comparta información personal, como su número de Seguro Social, en respuesta a un correo electrónico o llamada telefónica no solicitada.

como su número de Seguro Social, en respuesta a un correo electrónico o llamada telefónica no solicitada. Si el correo electrónico o la llamada dicen ser de una empresa con la que hace negocios, llámelo primero para confirmar que el contacto es legítimo.

Los estafadores también usarán tácticas de miedo y amenazas relacionadas con la deuda tributaria para que comparta su información personal y financiera.

para que comparta su información personal y financiera. No haga clic en enlaces, descargue archivos ni abra archivos adjuntos en correos electrónicos de remitentes desconocidos. Abra los archivos adjuntos sólo cuando se esperen y se conozca el contenido.

¿Dudas sobre cómo y dónde declarar sus taxes?

Si vive en la Gran Manzana para obtener más información, visite nyc.gov/taxprep o llame al 311 y solicite asistencia con la preparación de impuestos.

o llame al 311 y solicite asistencia con la preparación de impuestos. Si vive fuera de la ciudad de Nueva York, visite el sitio web del IRS en irs.gov para encontrar un sitio IRS VITA/TCE cerca de usted.

Si no cuenta con una tarjeta de Seguro Social y has trabajado en los últimos seis meses y tienes dudas si tiene que pagar impuestos, visite: file-your-taxes-itin (nyc.gov)

(Fuentes: IRS, DCWP, Departamento de Taxes y Finanzas del Estado de Nueva York)