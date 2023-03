David Ortiz desmiente que organizó una fiesta para República Dominicana antes de enfrentar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol

La leyenda del beisbol de República Dominicana y actual miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, terminó envuelto en una fuerte polémica luego de la derrota de la selección de República Dominicana ante el combinado nacional de Venezuela en su debut dentro del Clásico Mundial de Beisbol 2023, luego que lo acusaran de ser el responsable de este resultado.

Los comentarios fueron realizados por el también beisbolista y grandeliga José Ramírez, quien a través de un Instagram Live en su perfil de la red social acusó al “Big Papi” de llevarse a los jugadores quisqueyanos a una fiesta justo el día previo al encuentro contra el combinado venezolano; Ramírez sostuvo que esto causó un agotamiento en los peloteros y por eso no tuvieron el mismo ritmo de juego al que acostumbran.

El toletero detalló que dicha fiesta a la que llevó Ortiz a los jugadores de República Dominicana fue organizada por el cantante de música urbana “El Alfa” y que por ese motivo los bates no tuvieron la precisión que se esperaba para dicho encuentro y terminaron perdiendo el partido 5-1.

Ante este hecho, el propio David Ortiz decidió lanzar su propio live en la plataforma de Instagram para defenderse de las acusaciones y desmintió todas las palabras que realizó José Ramírez en la red social al alegar que en ningún momento se llevó a ningún pelotero en dicha fiesta.

“Mi hermanito José Ramírez anda diciendo que yo saqué a jugadores de fiesta, que por eso no batearon. La noche anterior yo estaba en el party del Alfa e hice un live, yo quiero que los que están hablando que me llevé peloteros a beber se metan al live y me cuenten cuantos peloteros vieron en el live mío. Ahí solo había un pelotero y era Hanley (Ramírez)|. Y Hanley no juega ya”, expresó Ortiz.

“José Ramírez tira esa mielda, qué yo saqué a los Tigres a beber y ya todo el mundo me está dando con eso“, añadió el miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Asimismo, el histórico toletero de República Dominicana se mostró altamente molesto por estas acusaciones y resaltó que los jugadores de Dominicana se la pasan metidos en sus cuartos y aún así no batearon. “Esto no es un juego de nombres, es de quien esté ready”, concluyó el Big Papi.

