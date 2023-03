Video: Misiles rusos fallan y se estrellan en área residencial de la ciudad rusa de Bélgorod

En un video tomado en la ciudad rusa de Bélgorod, se muestra un misil de defensa aérea cambiando radicalmente su trayectoria y chocando contra una zona residencial cercana provocando una poderosa explosión.

The New Voice of Ukraine informó que se desconoce la escala de destrucción o el número de víctimas tras el desvío de los misiles rusos.

Bélgorod es una ciudad y centro administrativo del óblast de Bélgorod de la Federación de Rusia. Está situada principalmente al margen derecho del río Séverski Donéts, a unos 25 millas norte de la frontera con Ucrania.

Aquí el video de los misiles rusos golpeando Bélgorod:

Через західні санкції проти російської оборонки окупанти змушені використовувати озброєння, яке вже давно вичерпало свій ресурс. Результатом цього стають пуски ракет по власній території pic.twitter.com/hbl0baF1IU — NV (@tweetsNV) March 14, 2023

Este no es el primer mal funcionamiento de un misil de defensa aérea ruso que ha sido captado por una cámara; un video publicado el 24 de junio de 2022, que circuló ampliamente en las redes sociales, mostró un mal funcionamiento de un misil que regresó a su punto de partida.

Luego, el 31 de agosto de 2022, el video de otro misil lanzado desde Bélgorod muestra que el arma se desvía poco después del despegue, atraviesa el cielo y luego explota en una bola de fuego.

Los rusos tenían la intención de que el misil balístico Iskander golpeara la ciudad ucraniana de Kharkiv al otro lado de la frontera, pero en cambio se estrelló en territorio ruso.

