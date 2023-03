Christina Ricci reveló que fue amenazada por negarse a filmar una escena sexual

Christina Ricci reveló que una vez fue amenazada por negarse a filmar una escena sexual durante el rodaje de una película.

La actriz de ‘Wednesday’ habló en un episodio del programa matutino ‘The View’ sobre cómo han evolucionado las medidas en Hollywood para proteger a los actores dentro del estudio.

“Nosotras, las actrices mayores, hablamos de eso todo el tiempo. Es sorprendente ver (las personas más jóvenes) que no necesariamente tienen que pasar por las cosas por las que tuvimos que pasar. Pueden decir: ‘No quiero hacer esta escena de sexo’, ‘No voy a estar desnudo’. Pueden establecer límites para sí mismos que a nosotros nunca se nos permitió”, dijo.

Sin mencionar el nombre de la cinta, reveló que una vez se negó a filmar una escena sexual como se lo estaban solicitando en el estudio y que, como consecuencia, alguien dijo que iba a emprender acciones legales en su contra.

“Amenazó con demandarme una vez porque no quería hacer esta escena de sexo de cierta manera. (Las cosas) realmente han cambiado y es genial verlo“, dijo la actriz.

Ricci comparó su vivencia con la evolución dentro de la industria actual.

“Eso nunca sucedería ahora. No lo hice de todos modos. Y no me demandaron“, contó.

En entrevista con Variety el año pasado, la actriz dijo que lleva varios años sin filmar una escena de sexo para un proyecto de cine o televisión.

“Estoy en una edad en la que ya no te piden tanto que las hagas. En realidad, no disfruto filmarlas“, expresó.

Actualmente Christina Ricci se encuentra en gira de prensa para promocionar ‘Yellowjackets’, programa de showtime que próximamente estrenará nuevos capítulos. Por su trabajo en la primera temporada, la estadounidense de 43 años fue nominada al premio Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama.