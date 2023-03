LCDLF 3: Carlos Adyan recibe fuertes críticas por su postura ante el caso de acoso de Dania en Big Brother Brasil

La primera fiesta en la que Dania Méndez estuvo en Big Brother Brasil se convirtió en una pesadilla del día después. Dos de los habitantes, Guimê y Zapatito, fueron expulsados del reality de manera inmediata por requerimiento de la producción. Durante la fiesta Guimê tocó a Dania de manera indebida y los videos de este momento se hicieron virales. Sobre esto puedes leer más en la siguiente aquí.

Carlos Adyan, conductor de “En Casa con Telemundo” y comentarista de La Casa de los Famosos 3 realizó algunos comentarios al respecto que le han valido críticas y señalamientos. Adyan dice: “Muchos están ofendidos pero ella está normal y consciente de lo que ocurrió. Si ella no le molesta, y lo ve normal y de su agrado no debería molestarles”.

La postura del conductor generó cuestionamientos importantes sobre la normalización de lo que muchos describen como agresión hacía dania, tomando en cuenta que Guimê la tocó cuando ésta claramente no estaba ni esperando ni solicitando sus “atenciones”.

Adyan explica su postura diciendo: “Lo que pasa es que Dania lo normalizó… mira los realities -en los- que ha estado y cómo comenzó y se desarrolló todo, cómo todo siguió normal hoy. Entonces quién debería quejarse es ella“.

Después de lo expuesto por el conductor debemos explicar que durante el tocamiento indebido la mexicana controló la situación, sujetando la mano de Guimê y haciéndole ver que ella no estaba interesada en que la situación continuara por ahí. Sin embargo, se le llama agresión justamente a este hecho. Es agresión desde que él la toca sin su consentimiento.

Cuando el conductor habla de que Dania lo normalizó, probablemente se refiere a que ella después no dijo nada, es decir, no alzó la voz para reclamar lo sucedido, sin embargo hay que recordar que ella estaba alcoholizada, que dentro de la casa de Brasil no conoce a nadie y tampoco tiene amigos o aliados. Y la agresión sigue estando ahí. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

Razón por la cual los fans de BBB y los seguidores de Dania alzaron la voz exigiendo respeto hacía Méndez. La situación también se complicó adentrada la noche cuando más tarde en la habitación “Zapatito” le roba un beso a la influencer.

Los videos también se hicieron virales y estos abrieron el debate porque muchos vieron la situación entre juguetona y romántica, mientras que otros afirman que Dania dijo que no cuando “Zapatito” le robó el beso. Ella le dijo en repetidas ocasiones que no. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

Si bien es cierto Dania se ríe y no parece incomodarse con los hechos, de nuevo, es importante señalar que ella dijo que no y el agravante existe en el hecho de que ella, como muchos otros en la fiesta, estaba alcoholizada, es decir que se encontraba en una situación de aparente vulnerabilidad, aunque sabemos que si las cosas se hubiesen salido de control la producción habría tenido que intervenir de manera activa en el momento.

Muchos fans tanto de Zapatito como de Dania creen que la química y la amistad que surgió entre ellos desde el día uno hará que una vez terminado el reality, tal vez y sólo tal vez, puedan reunirse y conversar. La misma Dania dijo no haberse sentido agredida por él. Pero sólo el tiempo lo dirá…

