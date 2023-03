Osmel Sousa está nominado a la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’: “Yo no me puedo ir todavía”

Osmel Sousa ha recibido su primera nominación para eliminación en ‘La Casa de los Famosos’. El ‘zar de la belleza’ comparte esta sentencia junto a Paty Navidad, Madison Anderson, José Rodríguez, Pepe Gámez y Arturo Carmona.

La sentencia de Osmel Sousa causó sorpresa en las redes sociales. Muchos de los internautas manifestaron su deseo de salvar al ‘zar de la belleza’ para continuar disfrutando de sus ocurrencias dentro de esta tercera temporada del reality show.

El especialista cubano, que ha sido jurado en Nuestra Belleza Latina, envió un mensaje a sus seguidores para que lo salven, pues los televidentes tienen en su poder a través del voto para salvar a los nominados.

“Señores, estoy amenazado pero yo no me puedo ir todavía. Así que ya saben lo que tienen que hacer: por favor, apoyenme”, dijo Osmel Sousa en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Entre todos los mensajes que destacan que salvarán a Osmel Sousa está el de Alicia Machado, ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’. La ex Miss Universo venezolana aseguró que ella y sus seguidores apoyan al zar de la belleza:

“Pero obvio! ¡Tú no te vas! Aquí estamos apoyándote y se que mi ejército #ejércitomachado también”, dijo Machado en un comentario en esa publicación de Sousa.

El ‘zar de la belleza’ ha sido una de las celebridades más queridas por los televidentes en esta temporada del reality show de Telemundo.

Amenazó con irse

Hace unos días atrás Osmel Sousa envió un ultimátum, pues se molestó ya que no había recibido mensajes de sus fanáticos y todos los demás habitantes de la casa habían recibido mensajes de sus seguidores en carros que pasan gritando por las cercanías de ‘La Casa de los Famosos’.

“Óyeme esto que les voy a decir: estoy indignado porque no puede ser que todos los días pasen por aquí carros con altavoces dándole mensajes de apoyo a todos los candidatos de esta casa menos a mi. ¿Qué es eso? Como esta semana no pase un carro diciéndome cosas me voy de aquí, porque yo no vine a ser segundón”, dijo.

