Pati Chapoy no será arrestada gracias a una suspensión provisional de su orden de aprehensión

A través de Twitter el periodista Arturo Ángel compartió la siguiente información: “Les informo que la periodista Pati Chapoy obtuvo una suspensión provisional -por- una posible orden de aprehensión o de arresto girada en su contra. Presentó un amparo que ya aceptó a trámite un juez federal de la Ciudad de México”.

Al día de hoy se desconocía que existía la posibilidad de que alguien estuviese realizando algún trámite legal en contra de la conductora de Ventaneando. Diversos medios aseguran que esto podría tener alguna relación con la cantante Yuridia.

Ángel también compartió la siguiente información en dicha red social: “La conductora de Ventaneando le dijo al juez federal que cree que un juez del fuero común de la CDMX giró una orden en su contra para detenerla. El juez federal ha ordenado suspenderla mientras averigua. El 27 de marzo definirá si le concede o no la suspensión definitiva“.

Otros medios también han desvelado que otro conductor, del mismo programa, que podría haberse amparado es Daniel Bisogno, por las mismas razones que Chapoy.

Se cree que el día de hoy a través de Ventaneando tanto Pati como Daniel se explayarán más y podrán darle a la opinión pública una versión oficial sobre los hechos en concreto, ya que de momento lo único que se tiene a nivel general es mucha especulación y nada conciso sobre el por qué. View this post on Instagram A post shared by Ventaneando (@ventaneandouno)

