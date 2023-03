Joe Biden firma proyecto de ley sobre desclasificación del origen de Covid-19

El presidente Joe Biden firmó este lunes un proyecto de ley bipartidista para ordenar al gobierno federal desclasificar la mayor cantidad de información sobre los orígenes de Covid-19.

La legislación fue aprobada tanto por la Cámara como por el Senado sin disidencia, y ordena a Oficina del Director de Inteligencia Nacional a desclasificar la inteligencia relacionada con el Instituto de Virología de Wuhan, en China, hecho que llega a más de tres años del inicio de la pandemia.

Asimismo, se citan “vínculos potenciales” entre la investigación realizada allí y el brote de Covid-19, que fue declarado como pandemia el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud.

Entretanto, las agencias de inteligencia de Estados Unidos están divididas sobre si una fuga de laboratorio o un derrame de animales es la posible fuente del mortal virus. No obstante, la legislación permite la redacción para proteger fuentes y métodos sensibles.

Expertos precisaron que el verdadero origen de la pandemia de Covid-19 no puede conocerse hasta dentro de muchos años, en caso de que alguna vez se conozcan, informó The Associated Press.

La aprobación del proyecto de ley ha sido aplaudida por el presidente estadounidense, quien aseguró sentirse complacido ante el dictamen bipartidista.

“Mi Administración continuará revisando toda la información clasificada relacionada con los orígenes de COVID-19, incluidos los posibles vínculos con el Instituto de Virología de Wuhan”, señaló Biden. “Al implementar esta legislación, mi Administración desclasificará y compartirá la mayor cantidad de información posible, de conformidad con mi autoridad constitucional para proteger contra la divulgación de información que podría dañar la seguridad nacional”.

Hasta el momento, el virus pandémico ha matado a más de 1.1 millones de personas en Estados Unidos, y millones más en todo el mundo.

