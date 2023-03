Telemundo tras la salida de Dania Méndez de ‘Big Brother Brasil’: fue víctima de comportamientos inapropiados

Dania Mendez había llegado a Brasil como protagonista del primer intercambio entre ‘La Casa de los Famosos’ y ‘Big Brother Brasil’, un programa con el mismo formato que el que se disfruta a través de las pantallas de Telemundo.

La joven mexicana en pocas horas de haber aterrizado en Brasil protagonizó una situación que terminó con su salida del programa y la de dos brasileños más, quienes se comportaron de manera indebida con ella tras una fiesta.

“Me acuerdo que yo ya me iba a dormir y él fue a mi cama y sí me acuerdo que él intentaba besarme y yo decía que no, como ‘no sapatito’, pero es que no me acuerdo mucho”, dijo Mendez para ‘People en Español’ sobre uno de los involucrados en el hecho.

Los participantes brasileños que salieron de la competencia tras esta situación con Mendez fueron Guimê y Zapatito, señalados de acoso y agresión. Tras este hecho que significa el regreso de la mexicana a “La Casa de los Famosos’’, Telemundo Realities manifestó sus opiniones al respecto.

“Estamos al tanto del incidente que involucró a Dania Méndez de La Casa de los Famosos en Big Brother Brasil que terminó en la eliminación de dos de sus participantes. Telemundo no acepta ningún tipo de comportamiento inapropiado en sus programas, y la seguridad y el bienestar de nuestro talento y empleados es siempre nuestra principal prioridad”, precisaron en primera intancia.

Telemundo Realities también agradeció al equipo de producción del programa brasileño por garantizar la seguridad de Dania Mendez y se encuentran a la espera del regreso de la joven mexicana, de acuerdo a lo planificado, a ‘La Casa de los Famosos’.

