Lupillo Rivera habla de la reconciliación con su hermano Juan: “No puedes perdonar si no te piden el perdón”

Juan Rivera renovó sus votos matrimoniales con Brenda en una ceremonia que se televisó por Telemundo gracias a La Casa de los Famosos 3. Pero aunque todo fue dicha y felicidad muchos hablaron sobre la ausencia de uno de los hermanos Rivera. Lupillo no fue invitado a este gran enlace, aún cuando se encontraba en el país en donde se llevó acabo la ceremonia.

“Yo ando en la chamba, yo me pierdo de graduaciones de todo… pero seguimos siendo familia”, afirmó el cantante cuando la prensa le preguntó si existía la posibilidad de asistir a la boda ya que junto a Juan estaban Rosie Rivera, su papá, su mamá doña Rosa y su hermano mayor.

Los medios de comunicación, por otra parte, no dudaron en buscar al cantante para hablar sobre este hecho y consultarlo por un posible proceso de reconciliación entre hermanos, sin embargo, el ex de Belinda afirmó que no puede perdonar si es que antes no hay una petición de perdón.

Lupillo dio a entender que él no tiene nada de qué arrepentirse, que él no es el que ha hablado más de la cuenta y que las líneas que se han cruzado no las cruzó él.

Lupillo no fue invitado a la boda…

Cuando los medios conversaron con Juan Rivera y algunos miembros del clan insistían en saber sobre su relación con Lupillo Rivera y aún cuando éstos se mostraron respetuosos hablando muy por encima sobre la situación, algunos periodistas insistieron en saber.

Juan fue claro al aseverar que el cantante no estaría en su boda y pidió de favor que los medios dejaran de hablar del tema y de interrogar a sus familiares al respecto, ya que esperaba que en la víspera de su boda todo fue alegría y felicidad.

La boda, según dio a entender Juan, fue organizada por la producción de La Casa de los Famosos en cooperación con Telemundo y la familia Rivera.

La Casa de los Famosos, una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, unadivisión de Banijay, está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suarez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

