Mujer de 46 años mató al anciano de 82 con el que iba a casarse y vivió con el cadáver por dos meses en Georgia

Una mujer que estaba a punto de casarse con su prometido en Georgia resultó convicta de matarlo y vivir con el cadáver por dos meses.

El viernes pasado, Tabitha Zelida Wood, de 46 años, fue hallada culpable del asesinato y de ocultar la muerte de Leroy Franklin Kramer Jr., de 82, por un jurado del condado Hall.

Medios locales como WSB-TV reportaron que la preocupación de la hijastra de Kramer fue la que llevó al inicio de la pesquisa. Para junio de 2021, la mujer extenuó su inquietud por la seguridad del anciano luego de que no escuchara de él por meses.

Una autopsia determinó que el hombre murió víctima de un homicidio. La causa de muerte fue traumatismo por fuerza contundente y aguda, indicaron las autoridades.

Wood fue declarada culpable de asesinato malicioso, agresión agravada y explotación de una persona anciana, entre otros.

Durante el juicio, la mujer declaró que durmió con el cadáver por tres días hasta que interiorizó que estaba muerto, algo que supuestamente ella no podía aceptar.

La relación inició luego de que fueran a comer a un restaurante Burger King después que un amigo de ambos los introdujo.

En ese encuentro, el anciano le dijo que necesitaba ayuda y que estaba cansado de vivir solo. En el 2020, Wood se mudó a la residente del hombre en Candler Road. Al año siguiente, se comprometieron. A medida que avanzaba la relación, Kramer alegadamente se comportaba de manera agresiva contra Wood, según la versión de esta.

Supuestamente, el hombre la golpeaba con una correa cuando esta se negaba a tener relaciones sexuales con él.

La mujer alegó que su pareja estaba muy claro mentalmente, argumento que rebatió la hijastra al insistir en que Kramer padecía de Alzheimer.

Para la fecha de su muerte, Kramer presuntamente la volvió a golpear con el cinturón por negarse a tener sexo y la agarró por el pelo.

Fue entonces que Wood lo pateó. Sin embargo, la mujer también testificó que posiblemente ella se desmayó. Posteriormente, salió corriendo de la vivienda y no regresó hasta la mañana siguiente. Según relató la acusada, le hizo desayuno al hombre ese día, pero este no salió a comer. Cuando fue a verificar, el anciano botaba sangre por la nariz, y por más que intentaba despertarlo, no reaccionaba.

La mujer durmió tres días con el cuerpo y luego lo escondió en la casa bajo la idea de que nadie tomaría en cuenta su historia.