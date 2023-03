Comisionado de la MLB ya perfila el Clasico Mundial de 2026, se hará igual en marzo y República Dominicana podría ser una de las sedes

La quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol llegó a su fin, ahora la Confederación Mundial de Béisbol junto a la Major League Baseball ya ponen su mira en 2026, año del próximo torneo de selecciones de béisbol.

Una de los puntos principales que trabaja la MLB es el las restricciones de los equipos y Rob Manfred comisionado de MLB afirmó que trabajaran para persuadir a los dueños de las franquicias y los gerentes generales para facilitar una mayor participación de lanzadores en las selecciones.

Otro punto que la MLB intentó analizar es la fecha en la que se juega el torneo, que desde su creación en 2006 fue en marzo previo al inicio de las Grandes Ligas, sin embargo Manfred comentó que se ha tanteado realizarse en otras fechas, pero no sería viable.

“Nos duele la cabeza de hablar tanto sobre las fechas. No hay un momento perfecto. Realmente no se puede después de los playoffs por la larga inactividad de muchos peloteros. Se planteó hacer algo a mitad de campaña. En un punto medio, aunque no sea perfecto, este (marzo) el mejor momento”, explicó Manfred para MLB Network previo a la final entre Japón y EE.UU.

Rob Manfred entregando el trofeo a Shohei Ohtani / Getty Images

Por otro lado Manfred comentó que tiene intención de que el torneo vuelva a Puerto Rico, país que fue sede en las ediciones de 2006, 2009 y 2013. Inclusó afirmó que se evalua a República Dominicana como una de las sedes para 2026.

Serie Mundial y Clásico Mundial alejados

Manfred también señaló la importancia de que el público aprenda a separar entre la Serie Mundial de las Grandes Ligas y el Clásico Mundial de Béisbol y que ninguno de los dos le robaría protagonismo al otro.

“Creo que la Serie Mundial seguirá siendo la Serie Mundial… Esta es otra competencia. Lo hacemos para que el béisbol crezca y tenga un mayor alcance internacional”, cerró.

