Demanda a su mujer por haber ganado la lotería y darse a la fuga con su amante

Doble tragedia la que está viviendo un hombre en Tailandia luego de enterarse que su esposa le mantuvo oculto que había ganado un importante premio de lotería y no solo eso, sino que tenía un amante con el que decidió fugarse para disfrutar de su dinero.

Un hombre identificado como Narin acudió ante las autoridades para interponer una denuncia en contra de su esposa, con quien estuvo durante 20 años, luego de que esta no le informara que había ganado el equivalente a unos $322,00 dólares en la lotería.

Por su parte, la mujer asegura que no todo lo dicho por su ex es verdad, pues aunque admitió que terminó con su matrimonio por teléfono, realmente llevaba mucho tiempo separados, ya que Narin se mudó desde hacía tiempo a Corea del Sur por cuestiones de trabajo.

De hecho, fueron sus hijas quienes le informaron a Narin que su madre había ganado el millonario premio de lotería y fue entonces cuando decidió volver a casa, enterándose así de la infidelidad.

“Estoy decepcionado. No esperaba que mi esposa de 20 años me hiciera esto… Solo me quedaban 60,000 baht (unos $1,620) en mi cuenta bancaria porque le daba dinero todos los meses. Quiero pedir justicia y el dinero que me merezco”, recalcó Narin.

El problema para este hombre es que realmente nunca contrajeron matrimonio de forma legal, por lo que no cuenta con un documento oficial que avale que fueron pareja durante 2 décadas. Sin embargo, su abogado cree que sigue teniendo derecho a la mitad de las ganancias de su mujer y afirma que sus familiares podrán confirmar su larga relación.

Pero la mujer no se quedará de brazos cruzados, ya que indicó que sus vecinos testificarán a su favor y dirán que llevan bastante tiempo sin vivir juntos e incluso, pretende contrademandar a su ex, acusándolo de difamación.

