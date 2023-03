El “zar de la belleza” intenta emparejar a Paty Navidad con Diego Soldano en La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos 3 sólo tiene un romance oficial y es el que sostienen Pepe Gámez y Aleida Núñez. Por irónico que parezca esta relación se vive a distancia ya que dentro de la casa, cuando ambos eran habitantes nunca lograron concretar nada de nada. Es más, el primer beso que éstos se dieron fue cuando Aleida llegó al SUM para vivir un momento de pareja con el actor, quien siempre la recuerda y la piensa dentro del show.

Ante esto el “zar de la belleza” quiere mover sus hilos para que Diego Soldano y Paty Navidad se acerquen. Y Osmel fue directo al grano, una vez los tuvo juntos les preguntó a ambos si se sentían atraídos el uno por el otro. Ambos admitieron que disfrutan de la mutua compañía, pero Paty dijo tener a alguien afuera.

Los fans aseguran que sí sienten que Diego muestra interés por Paty, lo hizo desde que llegó, pero al ver que ésta no se acercaba mucho a él admitió que también le parecía muy guapa la mismísima Aylín Mujica, sin embargo no intentó nada con la cubana porque ésta ya tenía una “relación” con Rey Grupero, la cual parece ir afianzándose ahora que están afuera de La Casa de los Famosos.

La única ventaja con la cuenta Diego es que Paty ha admitido que le gusta conversar con él, que se siente cómoda platicando con el argentino porque le gusta mucho no sólo su forma de pensar sino su conversación. Diego dejó muy claro que a él le parece una mujer hermosa y que se siente atraído por su forma de hablar y expresarse. Ambos se gustan por ser muy cultos ya que sienten, por ahora, que no hay un tema de conversación que no puedan sostener.

Vale agregar que la falta de romance en esta temporada se debió a que la mayoría de mujeres dentro del reality llegaron emparejadas. Las únicas solteras eran: Aleida, Aylín Mujica, Dania Méndez y Liliana Rodríguez. Y como ya dijimos Aleida sí se emparejó con Pepe, mientras que Dania y Arturo Carmona nunca lograron concretar el sentimiento o la atracción que alguna vez los unió.

