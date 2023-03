Caridades Católicas aboga por una política estatal de “Ningún neoyorquino pobre de alquiler”

La vivienda es una necesidad esencial y un gran gasto para las familias. En Nueva York, más de un millón de familias están agobiadas por los inaceptablemente altos costos de alquiler y el acceso limitado a apartamentos asequibles.

Según el informe de 2021 del contralor del estado de Nueva York, 1.6 millones de los 3.4 millones de inquilinos del estado de Nueva York (47%) pagaron más del 30% de sus ingresos en gastos de alquiler. De estos, 859.000 inquilinos del estado de Nueva York (25%) pagaron más del 50% de sus ingresos en costos de alquiler.

NYU Furman informó números similares de inquilinos pobres en la ciudad de Nueva York. Los apartamentos ocupados por inquilinos de la ciudad de Nueva York ascienden a 2’183.064, y el 50% (alrededor de 1 millón) gasta el 30% o más de sus ingresos en alquiler, mientras que el 33% (666.000) gasta el 50% o más de sus ingresos en costos de alquiler.

Costos sociales: los alquileres altos a menudo obligan a las familias e individuos a renunciar a otras necesidades básicas, como alimentos, atención médica y apoyo educativo. Esto tiene un inmenso impacto a largo plazo en las personas, especialmente en los niños, y más ampliamente en la ciudad y el estado.

A nivel nacional y en el estado de Nueva York, se ha reconocido la necesidad de políticas y programas públicos sólidos para ayudar a las familias a pagar una vivienda digna. Esta necesidad ha sido satisfecha parcial pero insuficientemente por una serie de programas. Los propietarios de viviendas han recibido deducciones fiscales para intereses sobre hipotecas.

Los inquilinos de bajos ingresos tienen acceso a viviendas públicas y vales de la Sección 8. Además, NYS (el estado) y NYC (la ciudad) han desarrollado programas para abordar esta crisis de asequibilidad, a menudo dirigidos a poblaciones específicas. Sin embargo, Caridades Católicas cree que, a pesar de estos esfuerzos, como lo demuestran varios informes, sigue existiendo una tremenda necesidad insatisfecha.

Las recomendaciones de Caridades Católicas incluyen la construcción de viviendas más asequibles y el establecimiento inmediato de una política de “Ningún neoyorquino pobre de alquiler – No Rent Poor New Yorker”, aplicable en todo el estado.

Construir viviendas más asequibles. Más recientemente, NYC y NYS han reconocido que la escasez de viviendas asequibles es un factor importante que contribuye negativamente y han anunciado ambiciosos programas de varios años para desarrollar más de 1 millón de unidades de nuevas viviendas asequibles. (800.000 a nivel estatal y 500.000 para la ciudad). Esto es necesario y merece un fuerte apoyo. Sin embargo, completar estos nuevos apartamentos tomará la próxima década.

Política a nivel estatal de “Ningún neoyorquino pobre de alquiler -No Rent Poor New Yorker”. El estado de Nueva York debe establecer de inmediato una política estatal que establezca que los neoyorquinos de bajos ingresos no paguen más del 30% de sus ingresos en alquiler. NYS debería comenzar a implementar esto programáticamente a través de una combinación de vales de acceso a la vivienda y créditos fiscales reembolsables.

Luz Tavarez, MUP, directora, Directora de Participación Pública y Comunitaria, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York.