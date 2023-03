Costco hace cambios en la forma en que da muestras gratuitas de productos y los clientes no están contentos

Foto: The Image Party / Shutterstock

Costco está realizando un cambio importante en la forma que da los productos de muestra, una actividad que los clientes de la cadena de almacenes aprecian mucho. El cambio consiste en que ahora las muestras gratuitas se dan a través de una máquina, en lugar de que te las den los empleados.

Varios clientes han manifestado que no están de acuerdo con el cambio, y se han estado quejando en redes sociales.

Algunos clientes han compartido la imagen de una de las máquinas, la cual tiene un letrero en donde invita a la gente a tomar una muestra gratuita del producto. Aún no se sabe en qué sucursal está instalada este quiosco.

Algunos piensan que puede haber clientes que abusen y tomen todas las muestras gratis que quieran, ya que no habrá una persona que controle la entrega del producto, según reportó el diario The Sun U.S.

Otras personas más dijeron que preferían interactuar con una persona, además de sugerir que probablemente alguien perdió su empleo por poner dicha máquina.

Otros usuarios más comentaron que en Sam’s Club también tienen una máquina similar.

Sin embargo, en Sam’s Club, los clientes deben escanear sus tarjetas de miembros y ver un comercial antes de acceder al producto gratuito. De esa forma se controla la cantidad de artículos que recibe cada persona.

Costco había puesto en pausa la entrega de muestras gratis durante 14 meses a causa de la pandemia, pero volvió a retomar la actividad en junio de 2021.

Sigue leyendo:

· Por qué el arroz es el único alimento del cual Costco no permite devoluciones

· Le niegan a consumidor membresía de Costco por su apellido

· Más de 100 tiendas Walmart prohibirán el uso de bolsas de plástico en abril y clientes deberán llevar las suyas