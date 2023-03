Por qué el arroz es el único alimento del cual Costco no permite devoluciones

Además de ofrecer precios más económicos por unidad al vender al por mayor, Costco también es popular por tener una de las políticas de devolución más flexibles. Y es que te permite regresar toda clase de productos, hasta alimentos abiertos, si es que estos no te satisfacen.

De hecho, ni siquiera tienes que llevar el recibo impreso, ya que solo revisan en tu cuenta si compraste el producto. Con esto es suficiente para hacerte la devolución.

Sin embargo, uno de los productos que Costco no permite que le regreses es el arroz.

Por ningún motivo la empresa acepta bolsas de arroz por la simple razón de que, una vez que se abre la bolsa, se corre el riesgo de tirar los pequeños granos y causar un gran desorden.

Cabe señalar que no aceptan la bolsa, aunque no la hayas abierto, ya que muchas veces tienen pequeñas aberturas invisibles a simple vista, la cual podría abrirse más y causar un accidente.

Por este simple motivo, para no correr el riesgo de que haya arroz en el piso, Costco simplemente no acepta devoluciones de este alimento. Una vez que lo sacas de la tienda, ya no volverá jamás.

