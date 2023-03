Dayanara Torres sorprendió haciendo un cambio drástico de look… ¿Qué se hizo? Se cortó el cabello por encima de los hombros despertando suspiros en el estudio de ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision.

El primero el piropearla fue Raúl de Molina, es que Dayanara está reemplazando a Lili Estefan en ‘El Gordo y la Flaca’, quien se tomó unos días por su cumpleaños, y después de festejaron en un yate con amigos y familiares, se fue de viaje a París, Francia.

Si bien Dayanara lleva un tiempo sin usar una larga melena, salvo cuando se pone extensiones, hacía mucho que no se hacía un corte tan drástico, que tal como se lo dijo De Molina, y Roberto Hernández, le quedó bellísimo, porque le resalta la expresión de su rostro, sus ojazos claros.

Dayanara le contó a De Molina que se lo había cortado la noche anterior, y que no le dijo nada a su novio Marcelo, hasta que ya era un hecho. Que en un principio despertó su intriga pero que se enamoró aún más con los resultados.

Dayanara Torres se hizo un cambio de look. Foto: Dayanara Torres

Pero este no es el único cambio que le hemos visto últimamente a Dayanara, además del cabello, ha rebajado unas cuantas libritas y sobre todo se la ve feliz y enamorada… Sin duda, está viviendo una de las mejores etapas de su vida, porque, como ella misma le confesó a Giselle Blondet en su Podcast, ‘Lo Que No Se Habla’:

“Yo estaba en un proceso en donde yo decidí a ser yo, volver a brillar, volver a ser yo, me atreví a volver al ojo público y sin saberlo ahí estaba él, yo lo admiro, me siento protegida, me siento animada, me empuja a ser mejor, se desvive por mí”.

MIRA AQUÍ EL CAMBIO DE DAYANARA:

