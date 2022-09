Dayanara Torres recuerda el día que su ex, Louis D’Esposito, la llamó por teléfono para romper su compromiso de matrimonio

Tres años han pasado, desde que Dayanara Torres se enfrentara a dos de las peores noticias que podían haberle dado, en lo que parecía ser su mejor momento a nivel laboral y sobre todo sentimental. Hace tres años no sólo fue diagnosticada con cáncer de piel, sino que además se tuvo que enfrentar al abandono de su expareja Louis D’Esposito, justo en medio de dicha crisis de salud.

La ex Miss Universo habló sobre este rompimiento amoroso durante su conversación con Giselle Blondet para su podcast “Lo Que No Se Habla”. Sorprenden las declaraciones de la puertorriqueña, ya que a la fecha este es un tema del cual no ha querido hablar tan abiertamente. Pero a la panelista de La Mesa Caliente le dijo en confianza:

“No podía creerlo. Yo estaba con una operación de 77 puntos en mi rodilla que no la podía mover, cuando de repente me llama por teléfono a decirme eso. Claro que lloré, me dolió muchísimo porque pensé que me amaba y vi que no”, según citó también el sitio Mezcalent.

Lamentablemente su corazón se vio aún más estrujado al darse cuenta que con esta noticia no sólo sufría ella, sino también sus hijos. Y es que tanto Cristian como Ryan habían formado un vínculo muy especial con Louis y les dolía mucho ya no volverlo a ver.

