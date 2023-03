Padre en Honduras entregó a su propio hijo a la policía al descubrirlo robando

No existe padre que no se esfuerce todos los días con tal de que sus hijos se conviertan en personas de bien; sin embargo, hay ocasiones en que las cosas se les salen de las manos y sus retoños terminan haciendo cosas que nunca hubieran querido que ocurrieran.

Ese fue el caso de un papá en Honduras, el cual tristemente vio como uno de sus hijos se desvió en el camino y terminó convirtiéndose en delincuente, y pese al dolor que esto pudiera causarle, terminó por entregarlo a las autoridades.

En redes sociales se viralizó en las últimas horas la historia de este hombre que decidió recurrir a la policía de su localidad para que pudieran apresar a su primogénito y que así rindiera cuenta de sus malos actos.

“Yo no le enseñé eso”, relató el padre a medios locales, explicando también que decidió seguir a su hijo para que así la policía pudiera detenerlo y fuera enviado a la cárcel.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver al hijo detenido en una comisaría de Honduras. “Yo estaba enfurecido porque yo no le enseñé eso, yo le dije: ‘hay que ser pobres, pero honestos y, cuando hay, hay, y cuando no hay, no hay'”, finalizó el padre.

