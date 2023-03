Paseo terminó en angustioso rescate: cinco niños se extraviaron en drenaje de Nueva York

Cinco niños se perdieron durante un paseo y terminaron dentro de un sistema de alcantarillado en Staten Island después de que se aventuraron un cuarto de milla en el interior de un túnel, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York.

El FDNY recibió una llamada de emergencia alrededor de las 6 p.m. el martes con respecto a unos niños atrapados en las alcantarillas, el jefe John Hodgens en una conferencia de prensa.

En el audio editado del 911 publicado por FDNY se escucha a un despachadoro pidiendo su dirección de ubicación. “No lo sabemos”, respondió una voz infantil. “Estamos como… estamos atrapados en las alcantarillas”.

El bombero John Loennecker dijo que los niños fueron sacados de un túnel frío, húmedo y oscuro. “Estuvieron gateando sobre sus rodillas durante aproximadamente una hora… Ahí abajo estaba oscuro. Tenían una luz de teléfono celular y eso era todo”.

Los cinco menores fueron transportados al Richmond Medical Center para su evaluación y sólo uno tuvo una pequeña lesión en la pierna. Además un bombero sufrió heridas leves durante el rescate, acotó CNN.

Las unidades de bomberos que respondieron ubicaron las mochilas de los niños en la entrada del túnel, que conduce a las alcantarillas debajo de Clove Lakes Park, cerca del Zoológico de Staten Island, y determinaron que se habían arrastrado hacia el sistema de drenaje y habían viajado hasta un cuarto de milla adentro, detalló Hodgens.

John Drew, teniente de FDNY, dijo que el túnel tenía una abertura de 40 pulgadas que luego se redujo a unas 30 pulgadas, lo que dificultaba la navegación. Un bombero ingresó con una cuerda y un equipo de respiración, según el subjefe Joe Harris. “Era un espacio reducido…. Tuvo que agacharse y luego gatear”, afirmó.

“Caminamos por la ruta que sabíamos que recorría la alcantarilla y abrimos las tapas de las alcantarillas en busca de los niños”, describió Hodgens.

Mientras el despachador 911 instó a los niños a gritar para ser ubicados más rápido. Momentos después las unidades de respuesta los localizaron y rescataron.

Los niños fueron llevados a un lugar seguro unos 30 minutos después de que el personal de emergencia respondiera. Pasaron alrededor de una hora dentro del sistema de alcantarillado antes de ser rescatados, resumió Hodgens.

“Fue un poco desafiante, pero los despachadores del FDNY hicieron un gran trabajo al continuar comunicándose y tratar de señalar exactamente dónde estaban” los niños, añadió Hodgens, y dijo que fue “sorprendente” que el teléfono celular todavía funcionara dentro de la alcantarilla, citó NBC News. Yesterday, #FDNY Dispatchers, Firefighters, EMS and our @NYPDnews partners worked quickly to rescue five children who became lost in a Staten Island sewer system. pic.twitter.com/KiVx3jB1EY— FDNY (@FDNY) March 22, 2023

