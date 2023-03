Rosalía y Rauw Alejandro confirman su compromiso en el video musical de ‘Beso’

Rosalía y Rauw Alejandro sorprendieron al mundo con el videoclip oficial de su tema ‘Beso’, en el cual se dedican hermosas palabras de amor y muestran momentos muy íntimos de su relación sentimental, pero la máxima sorpresa está al final del audiovisual donde se confirma que están comprometidos.

Tras una larga muestra de miles de momentos que la pareja ha vivido juntos, al final se observa a la cantante española muy emocionada presumiendo la gran roca en su dedo mientras señala que tiene el rimel corrido por llorar. A su vez, se gira hacia Rauw Alejandro, quien entra en la toma, y le planta un beso en los labios al decirle ‘te amo’.

En junio de 2022 a Rosalía se le vio con un anillo puesto tal como el que ahora muestra en este videoclip. Tal parece que la pareja lleva ya tiempo comprometida y solo faltaba su confirmación.

Se desconoce cómo y cuándo la pareja se conoció, pero en agosto de 2021 fueron captados saliendo juntos de un restaurante en Los Ángeles. Pocas semanas después, la pareja confirmó su noviazgo y desde entonces no han dejado de mostrarse juntos en redes sociales, eventos y conciertos.

La romántica pareja está a punto de estrenar su álbum en colaboración este 24 de marzo, llamado RR. Horas antes del estreno los recién comprometidos atraviesan una difícil situación con la filtración de algunos temas que se dió a través de Whatsapp.

Se espera que los intérpretes estrenen este álbum musical mediante las redes sociales, en compañía de sus fanáticos.

Este pasado lunes la pareja se confesó con Ibai Llanos, el famoso streamer español para hablar justamente de este trabajo discográfico, pero lo personal también tuvo su espacio.

“Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Conocerte cambió un poco la situación y lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor. Sentía que emocionalmente no estaban disponibles y contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que no tenías miedo de querer y de ser querido”, le dijo Rosalía a Rauw Alejandro en un tierno momento.

