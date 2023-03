“Todo terminó mal”: Florian Thauvin cuenta toda la verdad sobre su salida de los Tigres de la UANL

El futbolista francés y antiguo jugador de los Tigres de la UANL, Florian Thauvin, aseguró que su paso por las filas del conjunto mexicano “fue una gran experiencia” para su carrera, debido a que le permitió vivir grandes momentos. Sin embargo, sostuvo que se encuentra “muy feliz en el Udinese”, equipo en el que se convirtió en su nuevo jugador el pasado 31 de enero.

Durante una reciente entrevista que realizó el artillero francés a la agencia española EFE, Thauvin reconoció que su viaje “terminó mal” con el cuadro azteca, aunque se lleva muy gratos recuerdos de estos años y especialmente de la afición de los Tigres de la UANL, a los que catalogó de ser “muy lindos” con él.

Thauvin sostuvo que recibió una valiosa llamada del Udinese para poder firmarlo en el último mercado de fichajes, una decisión que resultaba bastante interesante para el jugador, especialmente porque significaría su regreso al balompié europeo tras su paso por el Olympique de Marsella, el Newcastle United, entre otros.

“Recibí la llamada del club, me dijeron que me querían firmar y yo, después de Tigres, estaba buscando un proyecto donde pudiera tener tiempo de juego. Como me dijeron que iba a jugar firmé por este club. También porque es un club histórico aquí en Italia y es una liga (Serie A) que me encanta”.

Para finalizar, el francés resaltó que se lleva una buena sensación de su paso por la Liga MX, competencia en la que logró consagrarse como campeón y equipo en el que logró ser convocado por la selección de Francia para poder disputar el Mundial de Rusia 2018 para poder levantar la Copa del Mundo.

Asimismo sostuvo que siempre tendrá un muy grato recuerdo del equipo mexicano, por lo que espera poder regresar en algún momento para poder seguir disfrutando de las maravillas del país.

“Fue una buena experiencia, estaba muy feliz de jugar para los Tigres. Terminó mal, pero me quedo con un buen recuerdo. Lo que me gustó más fueron los mexicanos, los aficionados fueron muy lindos conmigo y nunca los voy a olvidar”, resaltó el atacante en su entrevista.

