Ricardo Ferretti sale en defensa de la Selección Mexicana: “La afición tiene derecho a exigir y nosotros tenemos que trabajar”

El director técnico de la Máquina de Cruz Azul, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, decidió aprovechar su más reciente conferencia de prensa para hablar sobre los abucheos registrados contra varios jugadores de la Selección Mexicana tras el partido disputado contra el combinado nacional de Jamaica, duelo que terminó empatado 2-2 y afectó el glorioso debut de Diego Cocca con el Tri.

El estratega sostuvo que el detonante de este tipo de manifestaciones son los periodistas deportivos que suelen realizar palabras contra algunos jugadores. Tras el juego correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf, figuras como Raúl Jiménez, Jorge Sánchez, Diego Lainez y Guillermo Ochoa fueron abucheados.

Ferretti destacó que este tipo de actos registrados en el Estadio Azteca se deben a las críticas de los medios de comunicación, debido a que consideró que los aficionados no cuentan con el criterio propio en la mayoría de los casos para realizar este tipo de actos.

“Son situaciones normales. Ustedes tienen que hacer su trabajo, tienen que opinar ¿si influye en la afición? Sí. Si el aficionado no tiene criterio, se deja influenciar. Cuando ustedes tienen comentarios positivos, ¿qué pasa? Ahí si me siento muy bien con ustedes y cuando viene la crítica, los quiero golpear. Me halaga, son mis amigos. Me critica sin mis enemigos. No está bien la ecuación”, expresó el entrenador de Cruz Azul.

Además de estas palabras, el ‘Tuca’ Ferretti aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a toda la plantilla de la Selección Mexicana y especialmente al cuerpo técnico de Diego Cocca; sostuvo que deben hacer frente a este tipo de manifestaciones y enfocarse en lo que realmente es importante.

Sostuvo que deben seguir trabajando arduamente para poder demostrar de lo que están hechos en el terreno de juego y así no verse afectados por lo que puedan decir las personas que se sientan en los estadios.

“La afición tiene derecho a exigir a manifestarse y nosotros lo que tenemos es trabajar, ir a la cancha y hacerlo lo mejor posible. Lo que todos quieren es ver a su equipo ganar”, concluyó Ferretti.

