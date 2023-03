ACA: cambios importantes en tres planes

Este año se cumple el 13er aniversario de la implementación de la Affordable Care Act, también conocida como ACA u Obamacare, y más de nueve millones de personas y familias de Nueva York que participan en tres planes cubiertos por ella tienen que renovar su inscripción. Como viene haciendo desde que el entonces Presidente Barack Obama puso en marcha ACA, nuestra Hispanic Federation seguirá prestando toda la ayuda que necesite nuestra comunidad con esos trámites.

Los tres planes en cuestión son Medicaid, Child Health Plus y el Essential Plan. Quienes están enrolados en esos tres planes no habían tenido que renovar su inscripción desde principios de 2020 debido a la situación de emergencia creada por la pandemia del COVID-19. Pero en diciembre pasado, las autoridades federales aprobaron reglas que obligan a los estados a comprobar si los beneficiados pueden o no seguir participando en esos programas.

“Lo que va a suceder”, explica Liliana Melgar, Directora Superior de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation, “es que a partir del 30 de junio el Departamento de Salud del estado, la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York y los departamentos de Servicios Sociales locales enviarán anuncios a las personas inscritas. Esos mensajes le indicarán a cada beneficiario de esos tres programas cuál será el plazo para renovar su seguro de salud. Por eso es tan importante que todas y todos estén atentos a esos mensajes”.

Hasta fin de enero de 2023, el número de neoyorquinos cubiertos por Medicaid llegaba a 5,204,182. Otros 377,598 estaban cubiertos por Child Health Plus, y 214,052 por el Qualified Health Plan. Y 1,123,110 estaban inscritos en el Essential Plan.

“Además de la necesidad de reinscribirse en estos tres planes”, añade Liliana Melgar, “pueden haber producido otros cambios en los programas, y por eso es tan importante que todos estemos bien informados. Las personas que ya tengan seguros de salud bajo alguno de esos tres planes deben estar atentas, porque las modificaciones podrían afectar su eventual recertificación. Deben prestar atención a los mensajes, cartas y paquetes de renovación de sus planes de salud que reciban, y seguir con cuidado todas las instrucciones que les envíen”.

Como lo viene haciendo desde el inicio de ACA, el personal especialmente capacitado de nuestra Hispanic Federation pueden brindar toda la ayuda necesaria con esos trámites, y con la inscripción de personas que aún no cuentan con ningún plan o que quieren cambiar el que tienen. Para obtener esa ayuda, llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, al 1-833-656-2626.

“Y cuando llamen”, acaba diciendo nuestra Directora Superior de Operaciones de la Salud, “deberían tener a mano algún documento de identidad, su dirección, su número de seguro social y de teléfono, e información sobre sus ingresos”.

Si necesitan más información sobre la Hispanic Federation y sus organizaciones, también pueden visitar www.hispanicfederation.org.

¡Celebren con nosotros nuestro 33er aniversario, y hasta la columna próxima!