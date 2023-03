Dibu Martínez: “Los penales son mi momento para desconectarme, para divertirme”

Para muchos guardametas, afrontar una tanda de penales podría resultar un dolor de cabeza, pero no para Emiliano “Dibu” Martínez, quien en declaraciones recientes mientras espera por el partido amistoso contra Curazao, expresó esa es su parte favorita en el fútbol.

“Los penales son mi momento para desconectarme, para divertirme. No lo tomo como una presión, lo tomo como una diversión. Uso la presión del pateador a mi favor”, fueron las palabras del Dibu en AFA Estudio, el stream oficial de la selección de Argentina y Asociación del Fútbol Argentino.

Por otro lado, el Dibu Martínez hizo énfasis en que su progenitor fue el miembro de su familia que tuvo más emociones encontradas durante la Copa del Mundo 2022.

“Mi viejo ya se había desmayado contra Holanda después de los penales. En la final lo tuvimos que drogar un poco porque no sabíamos si iba a salir vivo del partido”, recordó el guardameta.

Se lesionó en la tapada a Virgil van Dijk

Dibu Martínez brilló en la tanda de penales frente a Países Bajos por los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Al respecto, señaló que utiliza algunos factores a su favor para minimizar a los rivales. “Imaginate 80 mil personas en una final del mundo. Te tiemblan las piernas. Yo lo uso a mi favor”, dijo.

Además, reconoció que sufrió una lesión tras la tapada a Virgil van Dik: “Me estiré tanto que me lesioné la cadera, me sigue doliendo”.

Argentina jugará el segundo partido amistoso de la doble fecha FIFA contra Curazao el miércoles 29 de marzo en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero.



