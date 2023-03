Messi le cumplió el sueño al portero de Curazao al regalarle su camiseta tras anotarle tres goles

El astro argentino, Lionel Messi, no solo le anotó tres goles a Curazao, sino que también le cumplió un sueño al portero Eloy Room después de concluir el partido.

El guardameta de Curazao terminó quedándose con una camiseta histórica de Messi, pues fue con ella que el delantero superó los 100 goles con el conjunto albiceleste.

Room, que juega con el Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS), compartió en sus redes sociales la felicidad que sintió al quedarse con la camiseta de Messi, un sueño que tenía, y que pudo cumplir.

Pero no todo quedó allí, pues el futbolista también elogió a Messi durante una entrevista con TyC Sports, y afirmó que no se quitaría la camiseta del astro argentino “ni para dormir“.

“Después del partido me dijo que había tenido buenas atajadas y eso significa mucho para mi”, dijo Eloy Room en la entrevista.

“La camiseta de Messi es especial. Todo el mundo es fanático de Messi y yo jugué contra él. Fue un partido difícil, me hizo algunos goles, pero también tapé algunos tiros de él. No me voy a sacar la camiseta nunca más, ni para dormir”, agregó.

