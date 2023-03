FIFA reveló la razón por la que Messi le dijo “qué miras bobo” a Wout Weghorst

Hace poco la FIFA publicó en su plataforma de streaming el documental “Written in the stars”, en el que muestra cosas que muchos no pudieron ver del Mundial de Qatar 2022.

Entre esos detalles está el encontronazo que Lionel Messi tuvo con el delantero de Países Bajos, Wout Weghorst, tras el partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Ese momento se viralizó en todo el mundo por el “qué miras bobo” que le dijo Messi mientras era grabado durante una entrevista.

Eligieron creer. 🇦🇷



⭐⭐⭐



"Written in the Stars", disponible gratis en FIFA+. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 24, 2023

En el documental se muestra a detalle todo lo que ocurrió y la razón por la que el astro argentino se expresó de esa manera.

Resulta que al finalizar el encuentro Messi caminaba junto a Rodrigo de Paul, y no vio a su rival, que pretendía darle la mano. Al no observarlo, no le correspondió el saludo y eso generó molestia en el neerlandés.

“Yo quise darle la mano después del juego. le tengo mucho respeto como jugados, pero el tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y es realmente decepcionante“, dijo Weghorst sobre el hecho.

En ese momento el neerlandés que paró en el pasillo y vio fijamente a Messi, mientras que el argentino daba la entrevista. El 10 se dio cuenta de la mirada, y fue entonces donde le respondió como todos saben.

De hecho, al final varios jugadores se le acercaron al neerlandés para tratar de calmar la situación y el malentendido.

