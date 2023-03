“Donald Trump cae por sus propias acciones”

La decisión del gran jurado en el sonado caso contra el ex-mandatario Donald Trump generó un sinnúmero de reacciones en Nueva York. La gran mayoría se pronunció a favor de la decisión bajo la premisa de que ni siquiera un ex-jefe de Estado puede burlar la ley en EEUU.

“Nadie en este país está por encima de la ley, incluido el expresidente Trump. Ser acusado de falsificar registros comerciales con dinero secreto es solo el comienzo de su rendición de cuentas por sus crímenes”, dijo el congresista Jamaal Bowman (NY-16).

“Trump intentó anular ilegalmente los resultados de las elecciones en Georgia y trabajó para incitar la insurrección en el Capitolio, ambos en un esfuerzo por derrocar a nuestro gobierno para promover su causa fascista. Sus continuos llamados a protestas luego de su arresto son solo otro silbato para sus seguidores: destruyan nuestra democracia. Los republicanos seguirán afirmando que se trató de un arresto político, pero no pueden seguir escondiéndose detrás de sus mentiras, información errónea y ataques racistas contra el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg”, agregó.

Además enfatizó que ya va siendo hora de que “nos aseguremos de que a Trump se le prohíba volver a postularse para cualquier cargo público y, a partir de ahí, finalmente tomar medidas para arreglar nuestra democracia”.

‘Los ricos y poderosos deben seguir las mismas reglas que todos los demás’

Sochie Nnaemeka, Directora del New York Working Families Party, expresó que durante décadas Donald Trump ha podido operar sin rendir cuentas. “Finalmente ha caído por sus propias acciones. Felicitamos al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por dejar en claro a los ricos y poderosos que deben seguir las mismas reglas que todos los demás”.

En cambio el líder del Partido Republicano en Nueva York, Ed Cox, dijo: “Reitero lo que dije hace dos semanas cuando esta noticia se filtró por primera vez: esto es un error judicial, una violación escandalosa de las normas democráticas y una parodia de nuestra política en casa y nuestra reputación en el extranjero”.

Sin embargo, el activista de los derechos civiles, Rev. Al Sharpton, trajo a colación lo siguiente: “Aquellos de nosotros que estuvimos allí en 1989 no se nos escapa que es probable que Donald Trump entre al mismo juzgado donde los 5 Exonerados fueron falsamente condenados por un crimen que no cometieron. No olvidemos que fue Donald Trump quien sacó anuncios de página completa que pedían que estos cinco jóvenes negros y morenos fueran condenados a muerte”.

Sharpton agregó en su comunicado que “este es el mismo hombre que ahora llama a la violencia cuando tiene que pasar por el mismo sistema. El mismo hombre tendrá que ponerse de pie en la sala de un tribunal y ver de primera mano cómo es el sistema de justicia penal. Todo lo que puedo decir es que lo que va, vuelve”.