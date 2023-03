Inmigrante que fue deportada hace 15 años regresa a Estados Unidos a reunirse con sus hijos

Hace 15 años, Claudia Marina Cifuentes fue deportada, luego de enfrentar un proceso migratorio viciado por una mala asesoría legal.

Ahora la mujer originaria de Guatemala pudo reunirse con sus hijos tras obtener una visa de inmigrante, luego de que su nueva representación legal demostrara que había sido deportada sin tener el derecho a defenserse.

En 2008, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obligaron a Cifuentes a firmar su salida voluntaria del país, pero sin explicarle lo que eso significaba.

“Esta madre sufrió las pésimas condiciones de los centros de inmigración y también fue obligada a firmar su deportación. Esta práctica la hemos denunciado por años”, recalcó la abogada Sandy Restrepo.

Cabe recordar que defensores de inmigrantes y abogados han sugerido a los no ciudadanos que tienen encuentros con ICE evitar firmar cualquier documento sin tener asesoría legal.

Cifuentes expresó su alegría de poder reunirse con sus hijos.

“Después de tanto dolor este día llegó y es algo muy grande”, dijo en una conferencia de prensa tras su arribo al aeropuerto de Seattle (Washington).

A pesar de que la inmigrante trató de pelear su caso fue deportada ese mismo año a Guatemala, junto con su hijo mayor, dejando atrás a sus otros dos hijos menores, Claudia Dalila y Kevin, que tampoco tenían estatus legal.

“Tenía once años cuando me separaron de mi mamá… pensé que no iba a poder volver a verla”, señaló Kevin Lazo, mientras abrazaba a su mamá.

El regreso de Cifuentes a Estados Unidos se logró después de una lucha de 15 años de la que “nunca nos rendimos”, valoró Claudia Dalila Loza, hija de Cifuentes y que actualmente está amparada por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La abogada Restrepo destacó que el caso de la madre guatemalteca es un ejemplo de que “la reunificación familiar después de la deportación es posible”.

Para la directora de la organización La Resistencia, Maru Mora Villalpando, el caso de Cifuentes es un ejemplo del “daño que causa ICE” a las familias.

La activista agregó que la deportación de Cifuentes a Guatemala se dio antes de que se agotaran todos los recursos legales para detener su deportación, “situación que han afrontado miles de deportados”.

Cifuentes hizo un llamado al Gobierno de EE.UU. para dar una oportunidad a los indocumentados que han trabajado por años para que no los deporte y separe de sus familias. “No quiero que nadie más pase lo que yo he pasado. Yo quiero ser la voz”.

Añadió que su lucha no ha terminado porque aún dejó a su hijo mayor en Guatemala.

Por su parte Claudia Dalila concluyó que “ICE subestimó nuestra fuerza. Merecemos vivir una vida con dignidad y esperanza. Como beneficiarios de DACA, merecemos algo permanente como un camino hacia la ciudadanía”.

Con información de EFE