Mi salario no es suficiente

Como conserje en el Capitolio Estatal desde hace más de diez años, tengo a mi cargo los salones donde se toman las decisiones. Ganando solo $14.35 por hora, trabajo en los mismos pasillos en los que los legisladores y empleados gubernamentales crean las políticas destinadas a servir a la clase trabajadora.

Gente como yo. Me siento orgulloso de mi trabajo, mi rol en el gobierno y mi posición como líder del sindicato SEIU Local 200United, pero mi salario ya no es suficiente. Estamos viviendo la peor crisis de costo de vida en 40 años: los viajes al supermercado nunca habían costado tanto, y las facturas de teléfono y de electricidad están por las nubes. Los trabajadores como yo, que ganamos cerca del salario mínimo, no hemos recibido un aumento significativo en años, y necesitamos uno desesperadamente.

En cuanto mi hijo llega a casa de la escuela, salgo a trabajar hasta tarde en la noche, limpiando oficinas – a menudo ajustándome a los horarios de los empleados del gobierno para poder cumplir con mi trabajo. El trabajo es arduo y con frecuencia puedo darme cuenta de cuán extenuante puede ser para mis colegas de mayor edad. Y desde que comenzó la pandemia nuestro trabajo exige más, aunque los salarios han permanecido igual. Muchos de mis colegas se han ido por nuevos trabajos, sencillamente porque la paga no compensa el esfuerzo.

Vivo de $14.35 para sostener a mi familia, poner comida en la mesa para mi hijo de 10 años, y ayudar a pagar el préstamo estudiantil de mi novia. Vivo de cheque en cheque y el dinero se cuela entre mis dedos sin tener oportunidad de ahorrar. Si volviésemos a experimentar otra crisis económica, como otra pandemia, no creo que mi familia pueda sobrevivirla. Con mi sueldo actual, ya no puedo tener una red de seguridad para mí y para mi familia.

Durante el próximo mes, los legisladores del estado de Nueva York decidirán cómo responder a esta crisis de costo de vida. La gobernadora Kathy Hochul está proponiendo pequeños aumentos anuales al salario mínimo comenzando en $15. Este plan sólo afectará a 900,000 residentes de Nueva York y creará aumentos anuales de solo $670, o $13 por semana. Su plan ni siquiera comenzará a rasgar la superficie. Con los precios por las nubes, un salario mínimo de $15 equivale a solo $12.75 en el valor actual del dólar. Los trabajadores como yo ya están en desventaja, e indexar el salario mínimo sin antes aumentarlo no nos dará la oportunidad de ponernos al día.

Como alternativa, una coalición de trabajadores afectados, sindicatos, pequeños negocios y activistas están luchando por la Ley de Aumento de Salarios (conocido como “Raise the Wage Act” en inglés) — un proyecto de ley que aumentaría el salario mínimo a $21.25 para el 2027 en el norte del estado, y lo ajustaría automáticamente cada año para mantenerse a la par con los incrementos en los costos y la productividad de los trabajadores. Si se aprueba, 2.9 millones de trabajadores recibirán un aumento anual de $3,300 – o $63 semanales adicionales.

$21.25 representa el salario mínimo si desde un principio los $15 se hubiesen ajustado de acuerdo con la inflación. Para mí, un salario mínimo de $21.25 me permitiría por fin tener alguna sensación de alivio. Podría volver a ahorrar. Llevaría comida a la mesa y pagaría nuestras cuentas sin temor a que una situación inesperada pudiera poner mi mundo patas arriba. Podríamos salir a pasear en familia y también pagar nuestro préstamo estudiantil. Incluso podría tener un poco de tiempo para mí, y tener algún pasatiempo como alguna vez lo tuve. Podría volver a tener una vida plena y completa.

Mi historia no es una anomalía, y soy solo uno de los cerca de 3 millones de trabajadores que se podrían beneficiar con la Ley de Aumento de Salarios. Por cada trabajador que gana cerca del salario mínimo, hay una familia como la mía que, con los precios en constante aumento, sólo puede aspirar a sobrevivir. Los legisladores de Nueva York ahora tienen una decisión que tomar: dejarnos abandonados o ayudarnos a nosotros y a nuestras familias a mantenernos a flote.

AJ Marbley es conserje en el Capitolio Estatal.