Daniel Arenas celebró su cumpleaños y preguntan por su novia tras no participar en una sorpresa

El colombiano Daniel Arenas el pasado viernes festejó por todo lo alto su cumpleaños número 44 en compañía del equipo de trabajo del programa ‘Hoy Día ‘. Por ello, el pastel, las felicitaciones y las sorpresas no faltaron, pues el programa de producción se preparó para dejarlo atónito y qué mejor manera de hacerlo que con una interacción de sus padres.

Los progenitores del conductor de televisión aprovecharon la oportunidad para dejarle saber lo importante que es él en sus vidas, al tiempo que varios destacaron que son unos señores bastante educados. Sin embargo, la gran sorpresa fue ver que en el audiovisual no estuvo Daniela Álvarez, su novia.

“¡En Hoy Día celebramos a lo grande, y qué regalo más grande que la familia! Los papás de Daniel Arenas le desean un feliz cumpleaños y le dedican unas conmovedoras palabras”, fueron las palabras que acompañaron uno de los regalos del colombiano.

Los internautas se tomaron el tiempo para dejarle saber lo que opinan sobre el video y es que muchos expresaron que la familia demostró tener muy buenos sentimientos tras las palabras que llegaron a manifestar frente a las pantallas de Telemundo.

Sin embargo, para los usuarios de la red social de la camarita lo más llamativo fue ver que Daniela no apareció en el audiovisual que transmitieron durante el programa. A su vez, algunos mencionaron que la relación amorosa habría llegado a su fin debido a que no los han visto juntos de nuevo, y es que varios le atribuyeron la culpa a Adamari López tras el beso que se dieron.

“Pero si la novia lo dejó, tremendo hombre por aquel relajo con Adamari y más siendo actores ambos”, “Qué educación tan linda le han dado a ese muchacho”, “Qué hombre más hermoso de corazón. Daniela no sabe lo que dejó en su vida”, “No sé quién se emocionó más con esta bella sorpresa si Daniel o yo”, “A Daniel no le duran las parejas algo debe estar haciendo no tan bien porque parece buen ser humano“, “Entonces ya no está con su novia por culpa de Adamari, qué pena”, “Y la novia? Se pelearon?”, “Daniela al fin apareció?”, “Más evidente que en los momentos más importantes la ex novia ya no está”, “Ojalá y resuelva con Dani el amor bonito que tienen”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

