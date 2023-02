Dicen que Daniel Arenas y su novia habrían terminado tras el beso con Adamari López

El pasado 24 de enero Telemundo hizo oficial el ingreso de Daniel Arenas como copresentador del programa ‘Hoy Día‘, al tiempo que él manifestó lo agradecido y afortunado que se sentía por formar parte de esta nueva temporada que le ofrecen al público. Sin embargo, al poco tiempo de haber ingresado a este talentoso grupo de mujeres se terminó viendo envuelto en un escándalo.

Adamari López y el colombiano protagonizaron un romántico momento tras revivir unos de los retos que habían puesto en ‘La Casa de los Famosos‘ durante la tercera temporada, pues terminaron besándose durante un programa en vivo, hecho que a parte de la audiencia le generó molestia, debido a que él tiene novia.

Sin embargo, los internautas se han estado manifestando tras no verlos juntos, y es que ninguno ha realizado una publicación de ellos, aunque él al inicio explicó que había viajado solo a los Estados Unidos, mientras que Daniela Álvarez se ha visto bastante alegre en unos videos bailando durante los carnavales en Barranquilla, Colombia.

Los comentarios en la publicación realizada por Telemundo no se hicieron esperar, debido a que varios de ellos creen que Álvarez y Arenas se hayan separado tras el beso con la puertorriqueña. A su vez, algunos le atribuyen la culpa a López tras ella conocer que él tiene una relación, mientras que otros resaltan que ese momento fue completamente falso.

“Que la gente no se entrometa en lo que no les afecta y dejen de estar”, “Yo creo que Daniel terminó con Daniel desde el beso con Adamari. Ellos no han vuelto a publicar nada juntos”, “Esa Adamari fue la culpable porque se dio el beso con Daniel, sabía que tenía novia y no tuvo respeto por Daniel”, “El respeto mutuo y tú ni lo has demostrado besando a otra mujer“, “Daniela es una mujer hermosa, inteligente Dios quiera sea el adecuado”, “Si Daniela terminó por ese beso quiere decir que el amor no era tan fuerte para no tener confianza en su novio y saber que ese beso no fue real”, “Ellos no han terminado, ya paren con el chisme”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en la publicación.

