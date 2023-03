Daniel Arenas no aclara los rumores sobre su relación con Daniela Álvarez y se cree que terminaron

La vida para Daniel Arenas cambió a mediados del mes de enero cuando le notificaron que formaría parte de los conductores del programa de ‘Hoy Día’, pues tuvo que empacar y tomar sus maletas para irse a vivir a Estados Unidos, debido a que tiene que cumplir con esta nueva faceta profesional en su vida. Tras haber viajado le estuvieron preguntando por su novia Daniela Álvarez, quien además no llegó al país con él.

Posteriormente, el colombiano se vio envuelto en una polémica luego que protagonizara con Adamari López un beso que para algunos resultó ser de novela, y es que lo hicieron porque ambos estuvieron hablando de un reto que habían puesto en ‘La Casa de los Famosos 3′, pero, aparentemente la audiencia no lo habría tomado de la mejor forma tras él tener su novia.

“Ya no más Danielita, para adelante, muy hermosa y todo, pero le falta crecer en otros aspectos, entre ellos la humildad. Cerrar ese ciclo y disfrutar de nuevos proyectos”, “Dedicada a Daniela Álvarez”, “¿Por qué te separaste de Daniela? Son una pareja muy carismática, regresen los dos”, “Y Daniela?”, “Si ella no quiere es porque descubrió que no es la persona correcta que trata de ver en redes, ella es mucho para un tipo que no la valora ni respeta a una mujer”, “Daniela Álvarez no te resistas please, que ese corazoncito late por ti”, “Lo mejor está por venir”, fueron algunas de las reacciones registradas en su más reciente post.

Desde el beso que hubo entre la puertorriqueña y el colombiano no se han detenido los comentarios negativos para ambos, y es que hasta la fecha se desconoce lo que ha sucedido con el conductor del programa de Telemundo y la modelo. Además, varios en diversas ocasiones le han atribuido la culpa a López. Sin embargo, no se sabe si realmente siguen juntos o prefirieron darle fin al amor que algún día existió.

Los internautas al inicio del escándalo no paraban de criticar a Adamari. Sin embargo, algunos usuarios de la red social de la camarita explicaron que era importante recordar que ambos son actores de profesión.

