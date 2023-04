Jürgen Damm desmiente los rumores sobre su salida del Club América: “Para nada, es totalmente falso”

El futbolista de las Águilas del Club América, Jürgen Damm, decidió acabar con los rumores sobre su posible salida de la institución y reveló que todas esas informaciones son totalmente falsas, por lo que aseguró que se mantendrá dentro del club a pesar de haber entrenado este viernes con el equipo Sub-20.

Al ser cuestionado por diversos medios de comunicación por los crecientes rumores sobre el fin de su carrera, el jugador sostuvo que posee la total confianza del director técnico Fernando Ortíz y que seguirá vistiendo los colores del conjunto de Coapa.

“Para nada. Estuve leyendo algunas notas, pero totalmente falso. Un poco triste porque ponen cosas sin investigar a fondo, pero yo tranquilo, trabajando. Sé que todo va bien y como siempre lo he dicho: el trabajo, la humildad y el hacer las cosas bien te va a dar la oportunidad de en algún momento que me toque estar, aprovecharla y hacer las cosas de la mejor forma”, detalló.

Jürgen Damm niega estar separado del plantel de América aunque hoy entrenará con la 20 pic.twitter.com/77S2kdvgcb — Enrique Mtz Villar (@enrique_mtzv) March 31, 2023

Damm también desmintió otro de los rumores de que su separación del primer equipo habían sido impulsadas porque se negó a viajar hasta la ciudad de Guadalajara para enfrentar a las Chivas Rayadas para el Clásico Nacional de México.

“Totalmente falso. Todo jugador quiere estar jugando, quiere tener minutos, pero en ningún momento hubo algo de eso. Yo siempre he trabajado, a disposición del técnico; creo que lo más importante es que al grupo le vaya bien y en ese sentido América ha hecho un gran torneo, ha tenido grandes juegos y no queda más que trabajar hacer las cosas bien; es el equipo más caro y por ende hay mucha competencia, mucha calidad, así que es entendible, no queda más que seguir trabajando”, agregó.

“Hoy vamos a hacer un trabajo con la Sub 20, pedí jugar, tener regularidad con ellos y por eso vine a entrenar, pero estoy considerado con el primer equipo, a eso es a lo que me refiero”, enfatizó el futbolista.

