“Es imposible que un árbitro diga que favoreció premeditadamente al Barcelona”: Ex árbitro se pronuncia sobre el ‘caso Negreira’

En medio de la polémica del ‘caso Negreira’ y los supuestos sobornos del FC Barcelona a los árbitros, el ex colegiado español Alfonso Pino Zamorano, tomó la palabra sobre dicho asunto para hablar de la gestión de José María Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y negar que se favoreciera al equipo culé.

En una entrevista concedida al programa radial ‘El Partidazo de COPE’, Pino Zamorano, que estuvo activo entre 2001 y 2007, negó que Negreira o alguien más les diera órdenes de favorecer al equipo azulgrana. “En ningún partido, nunca, me dijeron ‘pórtate bien con el Barça .Estoy convencido que ningún compañero, ningún árbitro, ha recibido nada“, dijo.

“Nadie nos dijo nunca quién tiene que ganar o perder; si no, alguno de nosotros lo hubiese dicho. Imposible que salga un árbitro que diga que favoreció premeditadamente al Barça, lo creo sinceramente. Incluso yo me he bañado en piscinas con los escudos del Atleti y del Madrid”, comentó.

En ese sentido, el ex árbitro dejó saber que pitó al Barcelona “cinco, seis o siete partidos, no más”, al tiempo que recordó los momentos en los que el equipo culé “fue eliminado por el Figueres en la Copa” o “el Betis le remontó un 1-3 al Barcelona”.

Por otra parte, se tomó el tiempo para analizar y describir al ex vicepresidente del CTA según el tiempo que coincidieron. “Era una figura meramente decorativa y no influía en nada. El trato que tuve con Negreira siempre fue cordial. Nadie podía imaginar esto. Una de las funciones que tenía Negreira era llamar a los árbitros que ascendían y descendían. No decidía, solo lo comunicaba“, explicó.

Para finalizar, indicó algo que también han dicho otros ex colegiados, que el Barcelona pagó millones a Negreira por un servicio que no los iba a ayudar directamente en nada, o al menos no era para que los jueces los beneficiaran en ningún sentido.

“Cuando pagas dinero a un vicepresidente de los árbitros pretendes beneficiarte de algo, o por lo menos que no te perjudiquen. Lo que pretendía el Barça es que los árbitros no le perjudicaran. Negreira vendió humo y se lo compraron“, sentenció.

