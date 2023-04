Invertirán $2 millones para programas de trabajo y ayuda a los estudiantes de CUNY

Una inversión estatal de $2 millones de dólares permitirá aumentar 12 programas de puestos de aprendiz en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) para sus títulos asociados a partir del semestre de otoño del 2023.

La gobernadora Kathy Hochul dio a conocer la gran expansión de la oferta de CUNY de puestos de aprendices a cambio de crédito en industrias en demanda. Las adiciones se basan en los cinco programas de puestos de aprendiz existentes integrados en los programas de grado asociado de CUNY en ingeniería de software, consultoría, finanzas, gestión de riesgos y seguridad cibernética.

“Los puestos de aprendiz son una plataforma de lanzamiento fundamental para carreras importantes y bien remuneradas, y estamos orgullosos de crear un programa sólido para los estudiantes de CUNY”, manifestó la gobernadora Hochul. “Con esta inversión adicional de $2 millones, podemos expandir los programas de aprendices para los programas de grado asociado y abrir nuevas oportunidades para los neoyorquinos en todo el estado”. agregó la funcionaria.

La inversión abarca nuevas ofertas de puestos de aprendizaje en las 10 universidades de CUNY que ofrecen títulos de Associate Degrees; Además de los siete CUNY community colleges, se ofrecen títulos de dos años en College of Staten Island, Medgar Evers College y New York City College of Technology. Los empleadores que organizan los puestos de aprendizaje pagarán a los estudiantes, y los estudiantes obtendrán nueve créditos de curso.

Félix V. Matos Rodríguez, canciller de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, expresó: “Los puestos de aprendiz siempre han sido un gran camino para que los jóvenes incursionen en los campos, ofreciéndoles trabajo práctico hasta que estén listos para hacer el trabajo sin ayuda. Los estudiantes necesitan más que nunca experiencia y conexiones con el lugar de trabajo más allá del salón de clases para que tengan caminos claros hacia las carreras cuando finalice su educación”.

Potenciales empresas

Los estudiantes serán ubicados en empresas como JPMorgan Chase, EY, Citi, American Express, Deloitte, AIG, Mastercard y Wells Fargo, que forman parte del Consejo de CEO de New York Jobs. El Jobs Council es una coalición de directores ejecutivos de algunos de los empleadores más grandes de la ciudad con el objetivo de emplear a 100,000 neoyorquinos diversos y de bajos ingresos, incluidos 25,000 estudiantes y graduados de CUNY, para finales de la década.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, exalumno de CUNY señaló: “Como graduado de CUNY, sé cuántas oportunidades brinda esta institución a los neoyorquinos. Los programas de aprendices brindan a los estudiantes habilidades y experiencias en el mundo real que los ayudan a desarrollar sus intereses y los encaminan hacia un futuro mejor. Con la inversión de $2 millones de la gobernadora Hochul en el programa de aprendices de CUNY, todos los estudiantes, especialmente nuestros estudiantes de las minorías, tendrán más oportunidades de encontrar trabajos bien remunerados en finanzas, tecnología y otros campos”.

Cambian las reglas del juego

La directora ejecutiva del Consejo de CEO de New York Jobs, Kiersten Barnet, manifestó: “Estos programas cambian las reglas del juego tanto para los estudiantes como para los empleadores. Los estudiantes obtienen oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo que se duplican como caminos directos hacia roles competitivos de nivel de entrada”.

El estudiante del Colegio Comunitario del Municipio de Manhattan, Benjamin Abraham, quien ya participó en un puesto de aprendiz en la firma de servicios profesionales EY, mencionó: “El hacer contactos ha sido muy útil, pues podemos acercarnos a una persona en los pasillos y preguntarles sobre sus líneas de servicio, sobre el trabajo que están haciendo. Llegar a una empresa tan grande se siente como una gran montaña que escalar, pero esta ha sido una experiencia tranquila con un equipo con los pies en la tierra”.

CUNY ha priorizado la expansión de las iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral para sus estudiantes y graduados. Dichos esfuerzos incluyen crecientes asociaciones público-privadas con una inversión de $16 millones en la Iniciativa de Economía Inclusiva de CUNY; capacitar a estudiantes para carreras financieras a través de CUNY Futures in Finance; y ubicar a los estudiantes en trabajos del sector público y sin fines de lucro durante el verano a través de CUNY Career Launch.