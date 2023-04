“Es video, es video”: Messi corrigió a una aficionada que le pidió una foto

El astro argentino, Lionel Messi, ha dado una nueva muestra de humildad y paciencia con los fanáticos que lo siguen y le piden una foto cada vez que pueden.

Al finalizar el partido amistoso entre Argentina y Panamá, celebrado el pasado 23 de marzo, una mujer se acercó a Messi para pedirle una foto, pero los nervios le jugaron una mala pasada.

No hay dudas, EL 10 ES UN TIPAZO: entiende tus nervios, te avisa que estás filmando y espera tranquilo hasta que salga la foto. 💙🤍💙



📹 IG/ elianapantano pic.twitter.com/W3DO4Wdgc0 — TyC Sports (@TyCSports) April 5, 2023

La chica era Eliana Pantano, la artesana que diseñó la réplica de la Copa del Mundo que alzó la selección de Argentina en la celebración de su tercer Mundial.

Ella colocó la cámara en modo selfie, pero no se dio cuenta que estaba grabando. Fue entonces cuando Leo le advirtió “es video, es video”.

Eliana Pantano intentó corregir, pero igual siguió grabando en medio de los nervios y Messi, con toda la tranquilidad del mundo volvió a decirle “es un video”.

“La paciencia de Leo Messi. Me puse nerviosa y no podía sacar la foto. ‘Es video’, me advertía él. Un día de estos me animo y lo publico con el sonido original. Ahí se fueron mis copas en brazos de los campeones del Mundo y yo no puedo ser más feliz. 23/3/23 Recuerdos de una noche inolvidable”, dijo la artesana al publicar el video en sus redes.

Luego de varios días compartió el video con el audio original para demostrar la paciencia y el buen humor de La Pulga.

De inmediato el audiovisual se hizo viral en redes sociales, donde muchos alabaron la forma de ser de Messi.

Sigue leyendo: