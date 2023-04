Pepe Aguilar se confiesa con Clarissa Molina sobre cómo es producir a su hija Ángela Aguilar 

Clarissa Molina será una de las anfitrionas de los Latin AMAs. Previo a la ceremonia de premiación la dominicana entrevistó a Pepe Aguilar, quien habló sobre su hija Angela y cómo es para él ser su productor musical.

El cantante de música mexicana aseguró que para él es muy fácil ser quien produce la música de su hija, pero no tiene claro si para la joven de 19 años es igual de sencillo.

“No sé qué tan fácil será para ella que yo la produzca. Soy muy exigente, muy disciplinado, le exijo que se sepa las canciones, que no llegue a leerlas, que no se desvele antes de grabar, que se concentre en su disco. Eso cuando tenía 8 o 9 años, cuando empezó a cantar, pues no había ningún problema. Ahorita que tiene 19, que hay galanes, que hay la vida… entiendo, pero si pinto una raya de aquí soy tu papa y aquí no soy tu papa”, dijo el intérprete en entrevista con Clarissa Molina.

Con mucha tranquilidad, Pepe Aguilar resaltó que cuando es el productor, es el productor. En ese momento no es el padre de la joven intérprete. “Lo que tiene que hacer es la prioridad. no sue go ni que le hable bonito, obvio no le hablo feo, pero si es ‘vamos a trabajar’”, destacó Aguilar desde México.

Justamente Pepe Aguilar fue uno de los artistas homenajeados por su legado en el Latin AMAs Legacy Show, junto a Carlos Vives.

Pepe y Angela Aguilar compiten entre sí en la categoría Mejor Artista – Regional Mexicano. En ese renglón a premiar también destacan los siguientes artistas: Carin León, Chiquis, Christian Nodal, Edén Muñoz, Gerardo Ortiz, Ivan Cornejo, Junior H y Luis R Conriquez. El ganador se conocerá el jueves 20 de abril en una trasmisión a través de Univision, Unimas y Galavision desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

