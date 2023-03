Ángela Aguilar se ofendió cuando unas niñas la llamaron señora y cuenta cómo reaccionó

¡Ángela Aguilar tiene 20 años! Recientemente la joven cantante hija de Pepe Aguilar conversó con el programa Ventaneando sobre el inicio de su gira en Estados Unidos “Piensa En Mí Tour 2023″, que la llevará a recorrer grandes ciudades como Chicago y New York.

Pero durante la entrevista, Ángela contó una anécdota que la ha dejado tan en shock que pasan los días y no la olvida. Resulta que con un par de fans se acercaron a ella en busca de una fotografía, a la cual accedió de buena gana, pero quedó anonadada cuando éstas se refirieron a ella como señora, cuando la cantante sigue siendo una mujer joven que a lo mucho ostenta el “título” de señorita. Es decir, con 20 años ya no es considerada una adolescente.

Su próxima gira removió estos recuerdos los cuales narró así: “Una vez estaba en un concierto y llegaron una niñas chiquitas y me dijeron: ‘Señora, puedo sacarme una foto con usted’ y yo ‘Señora tu abuela’, pero no se los dije… se los prometo que no se los dije. Nunca me había sentido más ofendida en la vida y eso que me han ofendido bastante”, aseguró la intérprete, según palabras retomadas de Infobae.

Fechas de la gira por Estados Unidos

Vie Junio 02-Chicago, IL-Auditorium Theatre – Chicago

Dom Junio 04-New York, NY-Beacon Theatre

Vie Jun 09-Wheatland, CA-Hard Rock Live

Sab Junio 10-Las Vegas, NV-Pearl Theater at Palms Casino Resort

Vie Junio 16-Irving, TX-The Pavilion at Toyota Music Factory

Sab Junio 17-Houston, TX-713 Music Hall

Vie Junio 23-Inglewood, CA-YouTube Theater

Sab Junio 24-Phoenix, AZ-Arizona Financial Theatre

La venta general de la gira iniciará el viernes 24 de marzo a las 10 AM hora local en LiveNation.com.

